Я из тех сотрудников, которых воспитывала и учила "старая гвардия" - я из тех людей, которые знают и умеют все: как бандеролятся пачки на 4 глухих узла, как рассчитывается эффективная ставка по кредиту и как грузится банкомат, как работать со страхованием и наизусть знаю процентные ставки по вкладам, могу найти в архиве старые счета и знаю, как начисляется компенсация, не считая простейших операций, вроде коммуналки, приходов-расходов, переводов, понимаю разницу между клиентоориентированостью и полнейшей деформацией личности, с нарушением границ и молчаливым разрешением втаптывать себя в грязь. Но дело в том, что Сбербанку не нужны такие люди, о чем мне напрямую и заявили мои непосредственные руководители. "Нам нужны послушные и согласные, " - так было сказано мне при очередном разбирательстве.



Но это так, лирика и горечь того, что как бы ты ни был квалифицирован, банку ты не нужен, потому что ты умеешь думать и можешь не соглашаться. Я сделала глупость. Чтобы улучшить плановые показатели, вносила виртуально деньги себе на карту и проводила по ней платежи клиентов (те, что без комиссии), принимая от них наличные. Остаток снимала и вносила в кассу. Сейчас сбежится народ с криками "самадуравиновата" - я и не спорю. Виновата. Об этом узнали и меня вызвали на ковер. Попыталась объясниться с руководителями, что злого умысла не имела, тем более, что недостач не было и фактически банк убытков не понес. На меня орали, называли воровкой и меня просто не слышали. С опытом общения, я пришла к выводу, что люди всегда судят других по себе. Я отношусь к своим коллегам с доверием - иначе, зачем вообще работать с этими людьми? Будучи руководителем, я бы орала на сотрудника и называла ее дурой (потому что это так и есть), но я бы не усомнилась в ее честности, потому что я - честный человек, и остальных по себе сужу. Но тут я оказалась, видимо, перед судом двух нечестных людей? Хотя, как вариант, допускаю, что они просто хотели избавиться от неудобного сотрудника любым способом.



В общем, дело закончилось тем, что я написала объяснительную. И меня вынудили написать заявление об уходе по соглашению сторон, угрожая увольнением по статье, хотя знали, что я беременна. К сожалению, я не разбираюсь досконально в Трудовом Кодексе, но чувство непонятности ситуации не давало мне покоя, и, после консультации с юристом, выяснилось, что они не имели на это права, то есть меня обманом вынудили написать это заявление.