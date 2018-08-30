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Я из тех сотрудников, которых воспитывала и учила "старая гвардия" - я из тех людей, которые знают и умеют все: как бандеролятся пачки на 4 глухих узла, как рассчитывается эффективная ставка по кредиту и как грузится банкомат, как работать со страхованием и наизусть знаю процентные ставки по вкладам, могу найти в архиве старые счета и знаю, как начисляется компенсация, не считая простейших операций, вроде коммуналки, приходов-расходов, переводов, понимаю разницу между клиентоориентированостью и полнейшей деформацией личности, с нарушением границ и молчаливым разрешением втаптывать себя в грязь. Но дело в том, что Сбербанку не нужны такие люди, о чем мне напрямую и заявили мои непосредственные руководители. "Нам нужны послушные и согласные, " - так было сказано мне при очередном разбирательстве.
Но это так, лирика и горечь того, что как бы ты ни был квалифицирован, банку ты не нужен, потому что ты умеешь думать и можешь не соглашаться. Я сделала глупость. Чтобы улучшить плановые показатели, вносила виртуально деньги себе на карту и проводила по ней платежи клиентов (те, что без комиссии), принимая от них наличные. Остаток снимала и вносила в кассу. Сейчас сбежится народ с криками "самадуравиновата" - я и не спорю. Виновата. Об этом узнали и меня вызвали на ковер. Попыталась объясниться с руководителями, что злого умысла не имела, тем более, что недостач не было и фактически банк убытков не понес. На меня орали, называли воровкой и меня просто не слышали. С опытом общения, я пришла к выводу, что люди всегда судят других по себе. Я отношусь к своим коллегам с доверием - иначе, зачем вообще работать с этими людьми? Будучи руководителем, я бы орала на сотрудника и называла ее дурой (потому что это так и есть), но я бы не усомнилась в ее честности, потому что я - честный человек, и остальных по себе сужу. Но тут я оказалась, видимо, перед судом двух нечестных людей? Хотя, как вариант, допускаю, что они просто хотели избавиться от неудобного сотрудника любым способом.
В общем, дело закончилось тем, что я написала объяснительную. И меня вынудили написать заявление об уходе по соглашению сторон, угрожая увольнением по статье, хотя знали, что я беременна. К сожалению, я не разбираюсь досконально в Трудовом Кодексе, но чувство непонятности ситуации не давало мне покоя, и, после консультации с юристом, выяснилось, что они не имели на это права, то есть меня обманом вынудили написать это заявление.
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matanna • бывший сотрудник
18.03.2016 09:41
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
matanna, добрый день!
По результатам проверки Вашего отзыва, были проведены мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств.
Все факты были проанализированы, нарушений действующего трудового законодательства РФ со стороны банка не установлено. Информации о своей беременности, а также подтверждающих данный факт документов, Вами предоставлены не были. Ваше увольнение произведено в соответствии с ТК РФ, согласно Вашего волеизъявления и в соответствии с подписанными Вами документами, в частности заявления об увольнении по соглашению сторон и соглашения о прекращении трудового договора по п.1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Банк нацелен на построение уважительных отношений и безусловное исполнение норм трудового законодательства. Желаем Вам благополучия и успехов в выбранной Вами дальнейшей сфере трудовой деятельности.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Изменено:
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
обы улучшить плановые показатели, вносила виртуально деньги себе на карту и проводила по ней платежи клиентов (те, что без комиссии), принимая от них наличные. Остаток снимала и вносила в кассу
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вы же это через ипт делали а не через кассу, не так ли?
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не фига себе ошибка, в наше время бы за такое прям у барьера из служебного нагана бы расстреляли
Когда были служебные наганы, Сбер работал без планов, высосанных из пальца. И не выдавал наивным гражданам по 3 карты (в рублях, долларах и евро), под загоном, мол, это акция такая, чтобы себе продаж накрутить, и не впендюривал страховку по 25-летней ипотеке, включая ее в кредит, не спрашивая у клиента, как он относится к 25-летней переплате за 70 тысяч, не заставлял 80-летних бабок подключать не нужный УДБО по карте моментум, по которому потом мошенники, разводя пожилых наивных людей, выводят все их накопления. Не выдавал моментальные кредитки пенсионерам, вводя фиктивные мобильники, по которым у них списывались все деньги, и люди брали кредит, чтобы погасить долг. И самое интересное: этим ответственнейшим сотрудникам ничего не было!
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