Здравствуйте! Я являюсь бывшим сотрудником СДМ-банка филиала города Екатеринбурга. Пришлось менять работу в связи с переездом в другой город, речи о переводе быть не могло, так как там, к сожалению, нет филиала. Работой в целом была довольна. Сидя дома, в поиске работы, зашла на официальный сайт банка, была в шоке, что множество людей поливают нас грязью, в связи со множественными отказами в кредитовании, высокими процентами. И грязь льется именно на сотрудников! Люди, опомнитесь! Причем тут мы (сотрудники, хоть и бывшие)? Мы работаем по четко поставленной программе, все заявки только принимаем, а одобрение происходит намного выше. И если вы по каким-либо параметрам не подошли, то это не наша вина!