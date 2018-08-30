Ситуация такая: нашла работу по душе продажа финансовых продуктов очень мне она нравится, подала заявку, прошла тесты, позвонили, сказали готовиться к 2 звонку, но через час на почту приходит письмо:



ЗДРАВСТВУЙТЕ!



К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии.



С уважением, Тинькофф банк.



Хочется знать причину, так как ранее работала в этой сфере и стало обидно, что отказали, не дав шанса попробовать.