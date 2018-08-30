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|Очень хотела работать в ТКС-банке
|не голосовал
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Ситуация такая: нашла работу по душе продажа финансовых продуктов очень мне она нравится, подала заявку, прошла тесты, позвонили, сказали готовиться к 2 звонку, но через час на почту приходит письмо:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии.
С уважением, Тинькофф банк.
Хочется знать причину, так как ранее работала в этой сфере и стало обидно, что отказали, не дав шанса попробовать.
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Matveeva0701 • несостоявшийся сотрудник
18.03.2016 13:20
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Ответ банка:
Добрый день, Екатерина.
Решения о заключении гражданско-правовых договоров с конкретными лицами принимаются Банком на основании множества факторов.
Благодарим Вас за время, уделенное обучению, и желаем успехов в дальнейших поисках работы.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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