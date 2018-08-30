При увольнении не выплатили две премии за отработанные два месяца.



Добрый день! Хочу заранее предупредить будущих и настоящих сотрудников Альфа-банка: если решили уволиться по собственному желанию - сильно не утруждайтесь месяца два до написания заявления, так как честно заработанную премию Вам не заплатят!!!



Моя история: устроилась в Альфа-банк в августе 2012 года, всегда работала хорошо, выполняла плановые показатели, в 2014 году стала старшим специалистом по продажам, регулярно повышала свой оклад, получала хорошие премии. Все началось в конце 2014 года: сначала кризис, потом смена мотивации, далее чумовые планы по переводу клиентов в негосударственный пенсионный фонд. В феврале 2015 года заработала хорошую премию, но в апреле мне заплатили половину этой заработанной премии (кстати, Премия выплачивается с задержкой в два месяца). Когда начала выяснять, почему мне не доплатили, никто не мог мне внятно объяснить причину, билась полгода за недоплаченную премию, но правды так и не нашла, сумма была примерно 18 000 рублей. Обидно. Если сравнить личный результат (который ведёт каждый сотрудник) с фактом выплат, то ни в одном месяце сумма не сойдётся, бывало что разница достигала 3-4 тысяч рублей. А за год сумма немаленькая набегает.



Осенью 2015 года начала искать другую работу, так как хотелось и карьерного роста, и хороших зарплат, и человеческого отношения. И вот в феврале этого года нашла вакансию, которая мне была интересна, съездила на собеседование, вышла на один пробный день, все понравилось и решила написать заявление по собственному желанию. Написала заявление, пообщалась со своим непосредственным руководителем, он себя в грудь бил, говоря, что все заплатят и в том числе премии за январь и февраль. И вот наступает март, должны начислить премию за январь, НО не начислили. Звоню руководителю, задаю вопрос, а он говорит, что Руководитель блока розничного бизнеса выпустил приказ: всем уволенным до 3 марта премии не начислять и не выплачивать!!! Что за бред??? Я честно отработала январь-февраль. Где мои заработанные деньги???



Не ожидала я такого плевка в спину!!! Вот думаю сходить в государственные органы и написать заявление, может хоть они мне расскажут, где живёт справедливость. Короче следующее заявление пишу в прокуратуру, а потом и в другие инспекции, пусть проведут проверку.