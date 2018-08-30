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При увольнении не выплатили две премии за фактически отработанные месяцы. Где мои деньги, товарищи? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
При увольнении не выплатили две премии за отработанные два месяца.

Добрый день! Хочу заранее предупредить будущих и настоящих сотрудников Альфа-банка: если решили уволиться по собственному желанию - сильно не утруждайтесь месяца два до написания заявления, так как честно заработанную премию Вам не заплатят!!!

Моя история: устроилась в Альфа-банк в августе 2012 года, всегда работала хорошо, выполняла плановые показатели, в 2014 году стала старшим специалистом по продажам, регулярно повышала свой оклад, получала хорошие премии. Все началось в конце 2014 года: сначала кризис, потом смена мотивации, далее чумовые планы по переводу клиентов в негосударственный пенсионный фонд. В феврале 2015 года заработала хорошую премию, но в апреле мне заплатили половину этой заработанной премии (кстати, Премия выплачивается с задержкой в два месяца). Когда начала выяснять, почему мне не доплатили, никто не мог мне внятно объяснить причину, билась полгода за недоплаченную премию, но правды так и не нашла, сумма была примерно 18 000 рублей. Обидно. Если сравнить личный результат (который ведёт каждый сотрудник) с фактом выплат, то ни в одном месяце сумма не сойдётся, бывало что разница достигала 3-4 тысяч рублей. А за год сумма немаленькая набегает.

Осенью 2015 года начала искать другую работу, так как хотелось и карьерного роста, и хороших зарплат, и человеческого отношения. И вот в феврале этого года нашла вакансию, которая мне была интересна, съездила на собеседование, вышла на один пробный день, все понравилось и решила написать заявление по собственному желанию. Написала заявление, пообщалась со своим непосредственным руководителем, он себя в грудь бил, говоря, что все заплатят и в том числе премии за январь и февраль. И вот наступает март, должны начислить премию за январь, НО не начислили. Звоню руководителю, задаю вопрос, а он говорит, что Руководитель блока розничного бизнеса выпустил приказ: всем уволенным до 3 марта премии не начислять и не выплачивать!!! Что за бред??? Я честно отработала январь-февраль. Где мои заработанные деньги???

Не ожидала я такого плевка в спину!!! Вот думаю сходить в государственные органы и написать заявление, может хоть они мне расскажут, где живёт справедливость. Короче следующее заявление пишу в прокуратуру, а потом и в другие инспекции, пусть проведут проверку.
Eapetrovaбывший сотрудник
20.03.2016 11:47
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Ответ банка:
Уважаемая Екатерина!
По Вашему обращению была проведена внутренняя проверка, по результатам которой сообщаем, что за период Вашей работы в АО "Альфа-Банк" все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) были рассчитаны и произведены корректно, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".

При возникновении дополнительных вопросов, обращайтесь, пожалуйста,
в Службу поддержки по кадровым вопросам на п/я Human_Capital@alfabank.ru
С уважением, АО "Альфа-Банк"
6 комментариев
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Eapetrova
Автор отзыва
22.03.2016 08:35
Вы считаете что я глупая?! Уводилась я 17 февраля 2016 года, в марте должна была прийти Премия за январь, но начислений не было. Соответственно в апреле должна прийти премия за февраль, её видимо можно не ждать?
Eapetrova
Автор отзыва
22.03.2016 08:41
Это называется "отписались"....
Transer
22.03.2016 23:03
Премия - это мотивация. Мотивация сотрудника добиваться таких же результатов в будущем. Вас мотивировать уже незачем, так что логично что премии нет. За февраль тем более т.к. вы его даже не отработали.
anchka
15.04.2016 15:12
У меня ситуация один в один! Тоже честно отработала февраль и "кинули" на премию, мол извиняй мотивация поменялась!!!
28anna
23.05.2016 12:15
Вот у меня тоже самое . Обидно жуть. Знала бы раньше , не одного кредита бы не оформила , не говоря уже о опс и т.к. так еще и точку свою держала на 1 месте ...дура. А ты подписывала какие -либо бумаги о том что изменилась мотивация? Нам даже не сообщали об этом . И НГ тоже не вкурсе . Писать в гос. Органы нужно однозначно !!!!
Elazi
11.11.2016 14:30
Такая же история, хвалили за долю, за выполненные планы, решила уйти т.к последней каплей стала зп 22т с окладом, в итоге уволили по инициативе работодателя ( чтобы у начальников из премии не урезали) типа планы не делаешь, что ж если я такая плохая не уволили меня когда сама не раз приходила с заявлением. Про премию вообще молчу...Очень жаль что потратила 4,5 года на эту контору
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