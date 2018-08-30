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|При увольнении не выплатили две премии за фактически отработанные месяцы. Где мои деньги, товарищи?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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При увольнении не выплатили две премии за отработанные два месяца.
Добрый день! Хочу заранее предупредить будущих и настоящих сотрудников Альфа-банка: если решили уволиться по собственному желанию - сильно не утруждайтесь месяца два до написания заявления, так как честно заработанную премию Вам не заплатят!!!
Моя история: устроилась в Альфа-банк в августе 2012 года, всегда работала хорошо, выполняла плановые показатели, в 2014 году стала старшим специалистом по продажам, регулярно повышала свой оклад, получала хорошие премии. Все началось в конце 2014 года: сначала кризис, потом смена мотивации, далее чумовые планы по переводу клиентов в негосударственный пенсионный фонд. В феврале 2015 года заработала хорошую премию, но в апреле мне заплатили половину этой заработанной премии (кстати, Премия выплачивается с задержкой в два месяца). Когда начала выяснять, почему мне не доплатили, никто не мог мне внятно объяснить причину, билась полгода за недоплаченную премию, но правды так и не нашла, сумма была примерно 18 000 рублей. Обидно. Если сравнить личный результат (который ведёт каждый сотрудник) с фактом выплат, то ни в одном месяце сумма не сойдётся, бывало что разница достигала 3-4 тысяч рублей. А за год сумма немаленькая набегает.
Осенью 2015 года начала искать другую работу, так как хотелось и карьерного роста, и хороших зарплат, и человеческого отношения. И вот в феврале этого года нашла вакансию, которая мне была интересна, съездила на собеседование, вышла на один пробный день, все понравилось и решила написать заявление по собственному желанию. Написала заявление, пообщалась со своим непосредственным руководителем, он себя в грудь бил, говоря, что все заплатят и в том числе премии за январь и февраль. И вот наступает март, должны начислить премию за январь, НО не начислили. Звоню руководителю, задаю вопрос, а он говорит, что Руководитель блока розничного бизнеса выпустил приказ: всем уволенным до 3 марта премии не начислять и не выплачивать!!! Что за бред??? Я честно отработала январь-февраль. Где мои заработанные деньги???
Не ожидала я такого плевка в спину!!! Вот думаю сходить в государственные органы и написать заявление, может хоть они мне расскажут, где живёт справедливость. Короче следующее заявление пишу в прокуратуру, а потом и в другие инспекции, пусть проведут проверку.
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Eapetrova • бывший сотрудник
20.03.2016 11:47
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Уважаемая Екатерина!
По Вашему обращению была проведена внутренняя проверка, по результатам которой сообщаем, что за период Вашей работы в АО "Альфа-Банк" все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) были рассчитаны и произведены корректно, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".
При возникновении дополнительных вопросов, обращайтесь, пожалуйста,
в Службу поддержки по кадровым вопросам на п/я Human_Capital@alfabank.ru
С уважением, АО "Альфа-Банк"
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|Eapetrova
Автор отзыва
22.03.2016 08:35
|Вы считаете что я глупая?! Уводилась я 17 февраля 2016 года, в марте должна была прийти Премия за январь, но начислений не было. Соответственно в апреле должна прийти премия за февраль, её видимо можно не ждать?
|Eapetrova
Автор отзыва
22.03.2016 08:41
|Это называется "отписались"....
|Transer
22.03.2016 23:03
|Премия - это мотивация. Мотивация сотрудника добиваться таких же результатов в будущем. Вас мотивировать уже незачем, так что логично что премии нет. За февраль тем более т.к. вы его даже не отработали.
|anchka
15.04.2016 15:12
|У меня ситуация один в один! Тоже честно отработала февраль и "кинули" на премию, мол извиняй мотивация поменялась!!!
|28anna
23.05.2016 12:15
|Вот у меня тоже самое . Обидно жуть. Знала бы раньше , не одного кредита бы не оформила , не говоря уже о опс и т.к. так еще и точку свою держала на 1 месте ...дура. А ты подписывала какие -либо бумаги о том что изменилась мотивация? Нам даже не сообщали об этом . И НГ тоже не вкурсе . Писать в гос. Органы нужно однозначно !!!!
|Elazi
11.11.2016 14:30
|Такая же история, хвалили за долю, за выполненные планы, решила уйти т.к последней каплей стала зп 22т с окладом, в итоге уволили по инициативе работодателя ( чтобы у начальников из премии не урезали) типа планы не делаешь, что ж если я такая плохая не уволили меня когда сама не раз приходила с заявлением. Про премию вообще молчу...Очень жаль что потратила 4,5 года на эту контору
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