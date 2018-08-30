Устроилась на работу консультантом сразу после нового года. Работа на ногах, сидеть нельзя, отлучаться нельзя, и вообще, много запретов. Понятное дело - стандарты, но по таким стандартам, которые не предусматривают сохранения здоровья сотрудника, работать не комфортно!



Настоятельно советую не идти работать в Сбербанк! Мало того, что приходится выполнять план продаж путем обмана клиентов, по-другому это не назвать (а если план не выполнен - так сразу ротация и многое другое... а откуда брать продажи, если клиентопоток маленький? - обманывать клиентов!), так еще и зарплата совсем маленькая (ну это еще ладно). Морально очень сложно.. Клиенты сталкиваются с проблемами, связанные с операциями в Сбербанке, Сбербанк же их не решает или же решает очень медленно! Ребята, у меня один негатив.. работать я там больше не работаю и клиентом Сбера больше не буду...