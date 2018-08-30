Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не ходите работать в Сбербанк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась на работу консультантом сразу после нового года. Работа на ногах, сидеть нельзя, отлучаться нельзя, и вообще, много запретов. Понятное дело - стандарты, но по таким стандартам, которые не предусматривают сохранения здоровья сотрудника, работать не комфортно!
Настоятельно советую не идти работать в Сбербанк! Мало того, что приходится выполнять план продаж путем обмана клиентов, по-другому это не назвать (а если план не выполнен - так сразу ротация и многое другое... а откуда брать продажи, если клиентопоток маленький? - обманывать клиентов!), так еще и зарплата совсем маленькая (ну это еще ладно). Морально очень сложно.. Клиенты сталкиваются с проблемами, связанные с операциями в Сбербанке, Сбербанк же их не решает или же решает очень медленно! Ребята, у меня один негатив.. работать я там больше не работаю и клиентом Сбера больше не буду...
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mariya_mir86 • бывший сотрудник
20.03.2016 16:22
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Спасибо большое за отзыв. Очень хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.