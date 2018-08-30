Здравствуйте коллеги. Хотела спросить у тех кто сейчас работает или может быть просто знает, могут ли сделать дисциплинарное взыскание за невыполнение плана? Дело вот в чем, речь идёт о секторе прямых продаж, наш начальник сектора требует от нас по два Пк в день, то есть к концу недели должно быть выдано минимум 4 кредита, у кого даже просто нет заявок оставляет после рабочего дня садиться и обзванивать клиентов, а в конце месяца выходить в зоны 24 вечером с 17-20.00 и людям, которые оплачивают квитанции в платёжные дни, подключать автоплатежи без их же ведома. Так вот я хотела узнать, отказавшись оставаться после рабочего дня и заниматься обманом, мне сейчас угрожают дисциплинарное взыскание, могут ли это сделать и к кому вообще можно обратиться по этому поводу?