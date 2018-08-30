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Здравствуйте коллеги. Хотела спросить у тех кто сейчас работает или может быть просто знает, могут ли сделать дисциплинарное взыскание за невыполнение плана? Дело вот в чем, речь идёт о секторе прямых продаж, наш начальник сектора требует от нас по два Пк в день, то есть к концу недели должно быть выдано минимум 4 кредита, у кого даже просто нет заявок оставляет после рабочего дня садиться и обзванивать клиентов, а в конце месяца выходить в зоны 24 вечером с 17-20.00 и людям, которые оплачивают квитанции в платёжные дни, подключать автоплатежи без их же ведома. Так вот я хотела узнать, отказавшись оставаться после рабочего дня и заниматься обманом, мне сейчас угрожают дисциплинарное взыскание, могут ли это сделать и к кому вообще можно обратиться по этому поводу?
Marulizaбывший сотрудник
20.03.2016 22:24
3 комментария
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Dimson51
21.03.2016 12:14
вам скорее всего к юристу надо обратиться, хотя на мой взгляд - не могут. в любом случае вас должны ознакомить с приказом о дисциплинарки под роспись. пишите на нем что со с о взысканием не согласна, делаете копию приказа и в суд
Сбербанк России
Представитель банка
21.03.2016 18:17
Maruliza, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Pollister
30.03.2016 21:22
Это стандартная работа в сбере
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