Добрый день!

Хочу обратиться к представителям банка и спросить, по какому праву банк препятствует моему дальнейшему трудоустройству? Я проработала в Сбербанке 5 неполных месяцев и уволилась из-за неадекватного руководства и нездоровой обстановке в коллективе, о чем был написан ранее отзыв на этом сайте. За все время работы у меня был всего 1 кассовый просчет, и то из-за того, что мне в полной мере не объяснили специфику проведения платежа. Так вот. Почему Сбербанк стал препятствовать моей карьере? И служба безопасности будет пожизненно браковать анкеты в другие банки? Или просто теперь выдрать страницы из трудовой с отметками сбера?