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|Несправедливость!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Хочу обратиться к представителям банка и спросить, по какому праву банк препятствует моему дальнейшему трудоустройству? Я проработала в Сбербанке 5 неполных месяцев и уволилась из-за неадекватного руководства и нездоровой обстановке в коллективе, о чем был написан ранее отзыв на этом сайте. За все время работы у меня был всего 1 кассовый просчет, и то из-за того, что мне в полной мере не объяснили специфику проведения платежа. Так вот. Почему Сбербанк стал препятствовать моей карьере? И служба безопасности будет пожизненно браковать анкеты в другие банки? Или просто теперь выдрать страницы из трудовой с отметками сбера?
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ASelen • бывший сотрудник
21.03.2016 16:08
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Ответ банка:
ASelen, добрый день!
Спасибо за отзыв! Мы еще раз проверили, озвученную Вами информацию. Выяснилось, что после Вашего увольнения по собственному желанию из Томского отделения №8616, в подразделения Сбербанка не поступало обращений, в том числе устных, от других работодателей с целью получения информации о Вашей деятельности в нашей организации.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|Helen2016
23.03.2016 15:23
|У меня такая же ситуация, хочу обратиться в суд-на каком основании Сбербанк препятствует моему трудоустройству и запросить моральный ущерб!!! Уволилась я не за воровство и не за появление на работе в алкогольном опьянении!!! У меня есть документальное подтверждение на счет плохих рекомендаций в отношении меня!!!
|ASelen
Автор отзыва
23.03.2016 17:12
|Helen2016, такая же история.. не ожидала такого от крупнейшего работодателя.
|duncan2150
28.03.2016 21:01
|Да и у меня тоже)))Ток просчетов по кассе не было да и опыта чуть по более, устроиться я все таки смог, но в целом по той же причине уволился)))
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