Работаю в банке с 6 марта 2014 года (то есть 2 года). В начале моей работы мне нравилось все кроме зарплаты. Первые полгода получала очень мало, едва не уволилась, но потом я поняла мотивацию и все стало хорошо, то есть вопрос к недовольным: может вы что-то не понимали в графике, регламенте, мотивации, так это вопросы к вам. Через год работы получила полис ДМС и теперь благодаря банку, в котором работаю, лечусь бесплатно. Отпускают в отпуск без единого вопроса как и положено, зарплату за два года ни разу не задержали, график для меня идеальный 2/2. Про коллектив вообще молчу, мы команда настоящая. Комфорт полный и увольняться нет даже мысли.