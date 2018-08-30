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Все хорошо нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банке с 6 марта 2014 года (то есть 2 года). В начале моей работы мне нравилось все кроме зарплаты. Первые полгода получала очень мало, едва не уволилась, но потом я поняла мотивацию и все стало хорошо, то есть вопрос к недовольным: может вы что-то не понимали в графике, регламенте, мотивации, так это вопросы к вам. Через год работы получила полис ДМС и теперь благодаря банку, в котором работаю, лечусь бесплатно. Отпускают в отпуск без единого вопроса как и положено, зарплату за два года ни разу не задержали, график для меня идеальный 2/2. Про коллектив вообще молчу, мы команда настоящая. Комфорт полный и увольняться нет даже мысли.
dnasretdinova • сотрудник
21.03.2016 21:11
Ответ банка:
Добрый день!

Благодарим Вас за отзыв! Мы очень рады, что со временем все больше преимуществ работы в нашем банке становятся очевидными для Вас.
Желаем Вам и Вашей команде дальнейших успехов и профессиональных побед!

Департамент по работе с персоналом,
Ренессанс Кредит
3 комментария
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abraam.roma
03.04.2016 01:52
Эх, даже читать смешно. smile:D Система мотивация в Ренике, это гадание на кофейной гуще, никогда не знаешь сколько получишь. Премия во первых ограниченна сверху всего лишь 130%, что убивает мотивацию наповал, так еще и Нпф, ЛА, БКИ и т.п ты вжариваешь клиентам для того чтобы получить плюсом пару сотен рублей smile:D Сейчас работаю в нормальном банке, где платят проценты с продажи каждого продукта, система мотивации абсолютно прозрачная. Видел как люди получали + 20 тыс к премии, только за продажу ЛА, не говоря уже о продажах кредитов и всего остального. Можешь рассказать о том как в Ренике заработать такие деньги на продаже ЛА? Или может ты с точностью до рубля знаешь сколько получишь за 1 выданный кредит? Вопрос риторический, так как ответ я знаю. Ну и оклад в полтора раза ниже чем в среднем по рынку. ДМС через год smile:D В нормальных банках через 3 месяца выдают, сразу после испытательного срока. Не задерживают ЗП, да только попробовали бы, их ЦБ сразу к стенке поставило, это ж не ларек, они по закону тебе не могут ЗП задерживать. Если сравнивать Реник с работой в продуктовом магазине на Ашота, то все что ты написала верно, если сравнивать Реник с другими банками, то все что ты написала вызывает улыбку умиления, от того что ты радуешься вещам, которые в других банках считались бы позором для банка.

Изменено: abraam.roma - 03.04.2016 02:00
dnasretdinova
Автор отзыва
03.04.2016 11:12
Добрый день!! А "Ты"кать не знакомому человеку вас на новом рабочем месте научили , мы вроде с вами не друзья и даже не знакомые.
Второе про задержку я написала, после того как выше прочитала что задерживают.
Меня все устраивает и зарплата и оклад и график и я могу выразить своё мнение. А судя по вашему лексикону , у вас тренера "хорошие". Не могут научить сотрудника уважительно разговаривать с людьми , которых вы даже не знаете. А если вас , что то не устраивало в работе в нашем банке, я искренне за вас рада, что вы нашли то место где вам комфортно .
abraam.roma
08.04.2016 00:17
Никто не отвергает твоё право на выражение своего мнения, просто твое мнение может ввести людей в заблуждение, из-за твоих личных заниженных требований к работе, ну и графика 2/2 в ренике нет, по крайней мере в официальных источниках (сайтах по подбору персонала) везде 5/2 с плавающими выходными. Выше писали не про задержку ЗП, а про кидалово с бонусами при увольнении, будешь увольняться, поймешь что это такое. Твои претензии на счет разговора на "ты" оставлю без комментариев, так как тебя задело не обращение с тобой на "ты", а то что твоё чудесный рассказ о работе, рассыпался в труху, но противопоставить нечего, кроме как пытаться зацепиться за всякую мелочь, а если тебя оскорбляет общение в интернете на "ты" то тебе лучше вообще в инет не выходить, потому что общение на "ты" с незнакомым, это самое безобидное, как к тебе могут обратиться) smile:D
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