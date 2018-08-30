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|Все хорошо
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банке с 6 марта 2014 года (то есть 2 года). В начале моей работы мне нравилось все кроме зарплаты. Первые полгода получала очень мало, едва не уволилась, но потом я поняла мотивацию и все стало хорошо, то есть вопрос к недовольным: может вы что-то не понимали в графике, регламенте, мотивации, так это вопросы к вам. Через год работы получила полис ДМС и теперь благодаря банку, в котором работаю, лечусь бесплатно. Отпускают в отпуск без единого вопроса как и положено, зарплату за два года ни разу не задержали, график для меня идеальный 2/2. Про коллектив вообще молчу, мы команда настоящая. Комфорт полный и увольняться нет даже мысли.
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dnasretdinova • сотрудник
21.03.2016 21:11
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за отзыв! Мы очень рады, что со временем все больше преимуществ работы в нашем банке становятся очевидными для Вас.
Желаем Вам и Вашей команде дальнейших успехов и профессиональных побед!
Департамент по работе с персоналом,
Ренессанс Кредит
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Изменено:
Второе про задержку я написала, после того как выше прочитала что задерживают.
Меня все устраивает и зарплата и оклад и график и я могу выразить своё мнение. А судя по вашему лексикону , у вас тренера "хорошие". Не могут научить сотрудника уважительно разговаривать с людьми , которых вы даже не знаете. А если вас , что то не устраивало в работе в нашем банке, я искренне за вас рада, что вы нашли то место где вам комфортно .