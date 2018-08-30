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|Мне повезло
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банковской сфере не так давно. После окончания университета быстро нашла работу, но не сложились отношения с начальством, пришлось искать новое место. Отправила резюме в пять банков, из СДМ банка откликнулись первыми, прошла ряд собеседований и успешно устроилась на работу операционистом. Работать с людьми мне нравится, поэтому особых трудностей нет. Конечно иногда бывает задерживаемся вечером, но не постоянно. С коллективом и руководством на этот раз мне повезло, уровень заработной платы достойный, работаю в Варшавском отделении. Еще мне очень импонирует реальная перспектива карьерного роста, сейчас главное себя зарекомендовать как можно лучше и упорно трудится...
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Алёна Иванова • сотрудник
22.03.2016 00:15
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Администратор:
В данном случае - пока без оценки.
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|member
22.03.2016 14:03
|Похвально, руководство Варшавского ДО оценит по достоинству.
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