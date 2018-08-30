Добрый день! Я по-прежнему бывший сотрудник Сбербанка, чему несказанно рада! 17.10.2015 г. мной оставлен отзыв о банке: http://www.banki.ru/services/official...ent4095178 , в котором подробно изложено, как Сбербанк хочет получить от меня возникшую не по моей вине дебиторскую задолженность, совершенно безосновательно, между прочим (хотя я по наивности предприняла 2 попытки ее погасить).



Банк ответил мне: "Хочу еще раз поблагодарить Вас за отзыв. Он помог нам разобраться в ситуации и принять меры для ее исправления. Все эта ситуация возникла из-за технической ошибки при обновлении базы данных. Было принято решение списать сумму задолженности и не беспокоить Вас. От себя лично, хочу извиниться перед Вами за доставленные неудобства. С уважением, Мария. ПАО Сбербанк."



Так вот, уважаемая Мария и не менее уважаемый Сбербанк. Сегодня 22.03.2016 г. в 15:50 мне позвонили с номера +78652320788, представились Марией из отделения №5230 и снова хотели 254 руб. 16 коп. Только теперь я их задолжала в 2014 г., хотя в 2013 г. с удовольствием уволилась! Любезные. Либо разберитесь, либо подайте на меня в суд. Это уже дело принципа. Я уже эти бесконечные звонки и письма рассматриваю как вмешательство в мою личную жизнь, а ваши пустые отписки, как проявление уникального случая повсеместной и глубочайшей некомпетенции.