Ответ банка: Mariya12, добрый день!



Большое спасибо за обращение. Вы успешно прошли обучение на позицию менеджера по обслуживанию еще в начале марта и Вы, безусловно, зачислены в резерв на данную должность. К сожалению, на данный момент открытой вакансии менеджера по обслуживанию в г. Саратове нет. При появлении вакансии специалист по подбору персонала в обязательном порядке с Вами свяжется для дальнейшего трудоустройства.

Ваше обращение помогло нам увидеть, как быстро трудоустраиваются обученные кандидаты из резерва, задуматься правильно ли мы формируем резерв. Думаю, нам удастся предпринять все необходимое, чтобы максимально снизить срок ожидания трудоустройства кандидатами.



Для консультации по вакансиям с Вами в ближайшее время свяжется специалист по подбору персонала.

Также Вы можете отслеживать информацию о вакансиях на интернет-ресурсах: hh.ru, superjob.ru, job.ru, sberbank-talents.ru и откликаться на интересующие Вас вакансии, либо уточнять по телефону: 8(8452) 73-90-83.



Надеюсь, что мой ответ был полезен, но если у Вас остались еще какие-нибудь вопросы по этой ситуации, пожалуйста, напишите мне о них и я постараюсь максимально подробно ответить Вам.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.