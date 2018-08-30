Работала в Примсоцбанке в 2013-2014 гг. специалистом по кредитованию физ.лиц на торговых точках города. Позвали сами, с виду все понравилось... И начальство, и коллектив, и зп обещали хорошую. Особенно радовал график работы. Начали учить, поставили наставника-девочку, которая сама работала без году неделя. Но благодаря дружному коллективу, разбирались все вместе. Потом началось... Условия для предоставления кредитов рассчитаны для олигархов, отсюда низкая выдача. О выполнении планов можно забыть. Конкуренция на торговых точках большая, и клиентам не хочется ждать долго. В приме заявки рассматривают, Как будто миллион выдают. Анкета ужасная, постоянные прозвоны, заявка рассматривается по 30 минут! Клиенты просто уходили в другие банки. Плюс отказы без объяснения причин даже постоянным клиентам! А сколько жалоб от клиентов о хамстве безопасников! Короче о высокой зп даже речи идти не может. Не понятно как рассчитывалась зп. На все руководство закрывает глаза, помощи никакой, начальница волновало только то, чтобы мы туфли на каблуках носили, но не о повышении продаж.