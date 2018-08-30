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|Не хочу, но говорю пока!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Переезжаю в другой город, поэтому приходится увольняться с работы. 2 с лишним года работала в отделении Совкомбанка менеджером по обслуживанию клиентов. Очень жаль оставлять коллектив, когда прощались с коллегами плакала. Хочу рассказать про банк. Это потрясающая организация с точки зрения работы в нем. Во-первых, конечно, стабильность – все по закону, больничные и отпуска оплачивают, очень порядочно ведут себя. Во-вторых всякие бонусы, например, ДМС, подарки детям на Новый год, поздравления сотрудников с праздниками. Ну и пожалуй главное – отличный коллектив и руководство, которое поощряет развитие, отправляет на тренинги, обучение. Так жалко расставаться! Буду ждать, когда у нас тут тоже откроют отделение.
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Vosida • бывший сотрудник
23.03.2016 18:41
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Администратор:
Мало фактов для положительной оценки.
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Ответ банка:
Спасибо Вам тоже!
Куда Вы переезжаете?
Мы в 2016 году закончим формирование Сети и будем везде кроме Калининграда и Кавказа (в новых регионах - пока только столицы)
С уважением,
Спиваков Андрей.
Управляющий директор
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|Vosida
Автор отзыва
28.03.2016 12:26
|Уважаемый Андрей Дмитриевич, очень приятно видеть ваш вопрос здесь! Жаль, но как раз в Калининград по семейным обстоятельствам, буду с большим нетерпением ждать расширения сети!
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