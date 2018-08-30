Переезжаю в другой город, поэтому приходится увольняться с работы. 2 с лишним года работала в отделении Совкомбанка менеджером по обслуживанию клиентов. Очень жаль оставлять коллектив, когда прощались с коллегами плакала. Хочу рассказать про банк. Это потрясающая организация с точки зрения работы в нем. Во-первых, конечно, стабильность – все по закону, больничные и отпуска оплачивают, очень порядочно ведут себя. Во-вторых всякие бонусы, например, ДМС, подарки детям на Новый год, поздравления сотрудников с праздниками. Ну и пожалуй главное – отличный коллектив и руководство, которое поощряет развитие, отправляет на тренинги, обучение. Так жалко расставаться! Буду ждать, когда у нас тут тоже откроют отделение.