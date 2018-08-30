Здравствуйте, помогите, пожалуйста, человеку!



14 марта 2016 года я уволилась из Сбербанка, в связи с окончанием срока действия трудового договора. Стаж работы в СБ 14.5 лет. Это было моё третье возвращение "на родину". В сентябре 2015 мне позвонили из ДО № 8638/0192 и предложили поработать до сентября 2016 года временно, с последующим переводом на постоянную должность. Я, потеряв все квартальные и годовые выплаты на предыдущем месте работы, перешла, "отдавшись СБ по любви". Но... не получилось. Девушка из декрета вышла раньше и как раз пришло сокращение еще на две должности, т.е. перевести меня пока некуда. И я с ребенком - на улицу. На периферии сейчас везде идут сокращения, работу найти сложно. Но это так, предисловие, для общей картины.



Так вот. Перед увольнением я заказала себе справки для центра занятости и для субсидии на коммунальные услуги. Справок до сих пор нет! И позвонить спросить - некуда, т.к. зарплату начисляют в Самаре, а как туда позвонить - никто не знает. В отделе кадров в Череповце мне выдали только трудовую, справок не выдали, хотя еще должна быть справка о доходах для начисления больничного на следующем месте работы. В итоге, в центр занятости на учет меня не ставят, субсидию мне не оформить, время идет, деньги заканчиваются.



Вот так, по воле любимого Сбербанка я остаюсь без средств к существованию. Пришлите, пожалуйста, справки. Спасибо за внимание, пошла плакать...



24.03.2016 14:59

Чудеса! Только что позвонили, сказали, что справки пришли! Исправьте, пожалуйста, оценку на "хорошо".