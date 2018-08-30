Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Отдайте справку!
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, человеку!
14 марта 2016 года я уволилась из Сбербанка, в связи с окончанием срока действия трудового договора. Стаж работы в СБ 14.5 лет. Это было моё третье возвращение "на родину". В сентябре 2015 мне позвонили из ДО № 8638/0192 и предложили поработать до сентября 2016 года временно, с последующим переводом на постоянную должность. Я, потеряв все квартальные и годовые выплаты на предыдущем месте работы, перешла, "отдавшись СБ по любви". Но... не получилось. Девушка из декрета вышла раньше и как раз пришло сокращение еще на две должности, т.е. перевести меня пока некуда. И я с ребенком - на улицу. На периферии сейчас везде идут сокращения, работу найти сложно. Но это так, предисловие, для общей картины.
Так вот. Перед увольнением я заказала себе справки для центра занятости и для субсидии на коммунальные услуги. Справок до сих пор нет! И позвонить спросить - некуда, т.к. зарплату начисляют в Самаре, а как туда позвонить - никто не знает. В отделе кадров в Череповце мне выдали только трудовую, справок не выдали, хотя еще должна быть справка о доходах для начисления больничного на следующем месте работы. В итоге, в центр занятости на учет меня не ставят, субсидию мне не оформить, время идет, деньги заканчиваются.
Вот так, по воле любимого Сбербанка я остаюсь без средств к существованию. Пришлите, пожалуйста, справки. Спасибо за внимание, пошла плакать...
24.03.2016 14:59
Чудеса! Только что позвонили, сказали, что справки пришли! Исправьте, пожалуйста, оценку на "хорошо".
|
0
Valent71 • бывший сотрудник
23.03.2016 19:51
|
Ответ банка:
Valent71, добрый день!
Рада, что ситуация была исправлена.
От себя лично, хочу извиниться перед Вами за доставленные неудобства и еще раз поблагодарить Вас за отзыв.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Valent71
Автор отзыва
24.03.2016 17:16
|Упсс! Рано радовалась. Пришла справка, которую дают при увольнении, а для центра занятости и для субсидий не пришла... Что интересно, пришла еще справка с моей фамилией, но другим именем, т.е. вообще человека не из нашего ДО. А кто-то тоже ждет... Руководитель сейчас еще раз заказала мне обе справки, но ведь это сколько времени пройдет! Помогите, пожалуйста, навести порядок! Ведь для оформления субсидий и в ЦЗН тоже существуют свои сроки. Наверное, надо как-то все справки при увольнении выдавать, ведь мы же всё при увольнении сдаём и обходной заполняем, почему же Сбербанк нас так "кидает"?
|Vovan100
27.03.2016 15:55
|Это тоже результат одного из глобальных проектов ( точнее его издержки). Хотя иногда проходит нормально.
|Valent71
Автор отзыва
28.03.2016 12:10
|Так меня как-то не успокаивают эти издержки. Не в прокуратуру же всем обращаться. Надо уже сделать. чтоб в системе не было сбоев. Сколько жалоб на эту бухгалтерию! Раз всё централизуют , так делайте так, чтоб проблем не было, люди не страдали!
|Valent71
Автор отзыва
18.04.2016 10:19
|Сегодня 11 апреля. справки для фонда занятости так до сих пор и нет! Дата увольнения 14 марта, т.е. целый месяц прошёл, пособия я не получаю, так как без этой справки на учет меня не ставят. Неделю назад мне позвонили с отдела кадров, сказали, что справка в ЦЗН лежит на подписи у управляющего, через неделю придет. Я спросила про справку на субсидию, сказали, что а вот её нет, сейчас снова закажем. В итоге, прошла неделя, прихожу в ДО, пришла справка для оформления субсидии! Когда мне, наконец, придет справка для ЦЗН? Справка ф. 2-НДФЛ и справка для оформления субсидии для центра занятости не подходят, с ними на учет не ставят. У меня уже по вине бухгалтерии Сбербанка потеряно пособие за целый месяц. Кому ни расскажу, все в шоке от такого бардака в Сбербанке! (Извините, но по другому уже назвать не могу).
|O.K
18.04.2016 10:19
|Можете написать обращение на сайте онлайнинспекция.рф и возможно по данному обращению будет проведена документарная проверка Государственной инспекцией труда.
|Valent71
Автор отзыва
18.04.2016 10:19
|спасибо, но не хочется до этого доводить. Мне бы справку...
|O.K
18.04.2016 10:20
|По Вашему письменному заявлению Вам должны в 3-дневный срок выдать необходимые документы. Если это не произошло, виновные лица (юрид. лицо и должностное лицо) могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Как Вы понимаете, перспектива встречи с ГИТ или прокуратурой неплохо стимулирует соблюдать законодательство, а наказание в виде адм. штрафа хорошо справляется со своей целью-предупреждением совершения правонарушений, как самим нарушителем, так и другими лицами. А в последнее время что-то много отзывов о несвоевременной выдаче справок, видимо не урегулирован должным образом этот процесс в Сбербанке...
|Valent71
Автор отзыва
18.04.2016 13:22
|Сегодня справка пришла. Аж в трёх экземплярах! Вот и хотелось бы, чтоб процесс по выдаче справок урегулировали. Можно ведь, наверное, сделать доступ отделам кадров в программу с режимом просмотра, чтоб распечатывать справки, а не заказывать в бухгалтерию, Понятно, что у бухгалтерии, кроме этого. огромное количество работы, тем более всё централизовали.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.