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|Нет стимула работать!!!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В РСХБ устроилась 7 месяцев назад, до этого был уже опыт работы в банковской сфере, есть с чем сравнивать. Почитала отзывы здесь на сайте, под многими могу смело подписаться: да действительно одно из неудобнейших ПО, очень много времени уходит на переходы по всяким вкладкам. Техника оставляет желать лучшего - постоянно все ломается, на канцелярии видимо экономят жестко, особенно последнее время, ручки и клей регулярно сами покупаем. Но меня интересует другое. Работаю экономистом, не очень понимаю почему эта должность так называется, обычный КС. Выдаю кредиты, принимаю заявки - получаю голый очень небольшой оклад и все. Почему??? В других банках платят дополнительные проценты от выданных кредитов, а здесь где стимул? Или кто-то за меня эти деньги получает? Отпуск тоже нормальный не дают, сотрудники по частям отгуливают по неделе, по 10 дней. У всех такое??? Разочаровалась совершенно в этом банке и как сотрудник и как клиент (когда уже интернет-банк до ума доведут, очень неудобный).
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2
1109nmb • сотрудник
24.03.2016 11:02
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Ответ банка:
Здравствуйте.
Ваше обращение поступило в АО «Россельхозбанк». Для предоставления Вам ответа уточните, пожалуйста, Ваши ФИО, офис, в котором Вы работали, а также контактный номер телефона.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
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Изменено: