В РСХБ устроилась 7 месяцев назад, до этого был уже опыт работы в банковской сфере, есть с чем сравнивать. Почитала отзывы здесь на сайте, под многими могу смело подписаться: да действительно одно из неудобнейших ПО, очень много времени уходит на переходы по всяким вкладкам. Техника оставляет желать лучшего - постоянно все ломается, на канцелярии видимо экономят жестко, особенно последнее время, ручки и клей регулярно сами покупаем. Но меня интересует другое. Работаю экономистом, не очень понимаю почему эта должность так называется, обычный КС. Выдаю кредиты, принимаю заявки - получаю голый очень небольшой оклад и все. Почему??? В других банках платят дополнительные проценты от выданных кредитов, а здесь где стимул? Или кто-то за меня эти деньги получает? Отпуск тоже нормальный не дают, сотрудники по частям отгуливают по неделе, по 10 дней. У всех такое??? Разочаровалась совершенно в этом банке и как сотрудник и как клиент (когда уже интернет-банк до ума доведут, очень неудобный).