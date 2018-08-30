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Нет стимула работать!!! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В РСХБ устроилась 7 месяцев назад, до этого был уже опыт работы в банковской сфере, есть с чем сравнивать. Почитала отзывы здесь на сайте, под многими могу смело подписаться: да действительно одно из неудобнейших ПО, очень много времени уходит на переходы по всяким вкладкам. Техника оставляет желать лучшего - постоянно все ломается, на канцелярии видимо экономят жестко, особенно последнее время, ручки и клей регулярно сами покупаем. Но меня интересует другое. Работаю экономистом, не очень понимаю почему эта должность так называется, обычный КС. Выдаю кредиты, принимаю заявки - получаю голый очень небольшой оклад и все. Почему??? В других банках платят дополнительные проценты от выданных кредитов, а здесь где стимул? Или кто-то за меня эти деньги получает? Отпуск тоже нормальный не дают, сотрудники по частям отгуливают по неделе, по 10 дней. У всех такое??? Разочаровалась совершенно в этом банке и как сотрудник и как клиент (когда уже интернет-банк до ума доведут, очень неудобный).
1109nmb • сотрудник
24.03.2016 11:02
Ответ банка:
Здравствуйте.
Ваше обращение поступило в АО «Россельхозбанк». Для предоставления Вам ответа уточните, пожалуйста, Ваши ФИО, офис, в котором Вы работали, а также контактный номер телефона.

С уважением, АО «Россельхозбанк»
10 комментариев
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Ivan Drago
24.03.2016 11:41
Зато одного из Вашего высшего руководства признали банкиром года! Несмотря на мега убыточность банка smile;)
ChiliPEP
24.03.2016 16:21
Против хорошей АйТи платформы бастуют бухгалтера, т.к. с переходом на нее их труд обесценится и их сократят. А бухгалтерия там вся из старух с агропромбанка. Им лучше по ночам со своими балансами сидеть и охать как им трудно работать и какие они незаменимые.

Изменено: ChiliPEP - 24.03.2016 16:21
Игорь61
02.04.2016 22:05
Бухгалтерия сидит по ночам? или вы так образно выразились ?
Игорь61
02.04.2016 22:14
Переходы по вкладкам этот пять smile:) ! Какая методология столько и переходов. ПО одно из самых надежных и безотказных, а вот постановка задачи ........ я представляю если бы функционал который есть в АБС РСХБ реализовали бы в ИБСО там бы месяц не сутки закрывали, а неделю.
1109nmb
Автор отзыва
03.04.2016 05:39
На какой адрес отправить личную информации(ФИО и номер телефона)
incub
05.04.2016 16:56
Кидайте сюда smile:D
1109nmb
Автор отзыва
05.04.2016 17:08
Спасибо)))Кидать уже нет смысла-выяснила то,что хотела smile:) Всех кого можно и нельзя на уши подняла...Выводы из услышанного от руководства и сотрудников сделала...Поняла,что хорошего в банке ждать не стоит,плевать они все хотели на рядовых сотрудников...Никто ничего менять не хочет и не будет...выход один:если не можешь изменить годами сложившуюся систему,бросай это дело,оно того не стоит...Есть в жизни дела поинтересней!!!
Ambal
23.04.2016 12:35
Стимула работать нет уже ни у кого, конечно кроме пенсионеров)))) Я уже год без отпуска..... Говорят, что нет планов, нет и отпуска, а планы ставят заоблачные!!!!!
1109nmb
Автор отзыва
23.04.2016 13:34
А мне наконец-то можно забить на эти планы,согласна,что заоблачные...Я написала заявление на увольнение,кстати тоже хотела отпуск взять,думала,что еще поработаю- сказали то же,что и Вам-отпуск надо заработать...хватит с меня этого садо-мазо...
Leonidis
20.07.2016 14:23
Согласен со всеми, кроме ChiliPEP. Может быть в других банках и лучше (хуже), но 6-тилетней работы в Россельхозе хватило на всю оставшуюся жизнь (после такого на пенсию выходить раньше надо, если еще раньше по инвалидности не отправят), особенно в последний период после тотальной смены руководства. При Трушине как-то порядка было больше, что ли... Уважительнее относились к людям. А по поводу программного обеспечения, Россельхозбанк всегда этим страдал. Тут нужно менять бесконечно порочную систему согласований, когда собирается кучка бездельников и часами, переходящими в недели и месяцы, бесплодно пытается не допустить внедрения того либо иного продукта, показывая свою значимость, до момента, когда все же прозвучит приказ свыше, пролоббированный кем-то из инициаторов проекта. А время-то уходит...
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