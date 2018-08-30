С самого начала скажу без преувеличения, что Тинькофф Банк - самый лучший работодатель по всей стране. Честный в оплате, с достойной оплатой труда интересной работой, с возможностью развиваться личностно и профессионально.



Я работала в Банке с июля 2013 года, с ноября того же года проработала на должности ЗРГ в ОПФЛ почти 2 года. В силу обстоятельств (смена места жительства, ДТП, ремонт, переезд, не было интернета на новом месте жительства) с ноября прошлого года не было возможности стабильно работать и появились задолженности по кредитам и соответственно штрафы, но эта проблема с Банками решена без судебных разбирательств.



В дальнейшем, появилось новое направление, которое мне показалось очень интересным и мне захотелось принять участие в развитии данного направления. Я благополучно прошла тесты, меня добавили в группу телемаркетинга и назначили дату обучения. Было счастье и настроение от того, что смогу продолжать заниматься любимым делом, оставаясь в Банке, который я считаю самым лучшим работодателем, особенно для людей с моим статусом. И после того как мне уже было назначено обучение, для меня был сильнейший удар – я получила письмо с отказом в трудоустройстве. Я, конечно, как бывший руководитель, понимаю, что у каждого отдела есть свои инструкции, но так же знаю, что можно рассмотреть индивидуально ситуацию. У меня не было никаких грубых нарушений, качество работы отличное, сама воспитала очень много операторов в своей группе, которые теперь поднялись по карьерной лестнице. Единственная причина, по которой могли мне отказать – это небольшие задолженности по кредитам в других Банках.



Так как я являюсь инвалидом 2-й группы, для меня это единственный способ заработка. Уже 2 месяца как я не работаю и всё ещё надеюсь, что есть возможность пересмотреть решение СБ, обращалась к руководству нескольких отделов с просьбой сохранить мне работу в данной компании, но к сожалению никто не смог проигнорировать решение СБ. Поэтому моё обращение на сайте как крик души и последняя надежда на то, что меня услышат и помогут опытному сотруднику ТБ продолжить заниматься любимым делом.