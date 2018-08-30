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|Как добиться правды?!
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|Прошу помощи в сложившейся ситуации! Я ушла в декрет со своего постоянного рабочего места, и в настоящий момент я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Мне позвонила руководство моего филиала и сообщило о том, что меня вывели за штат. И если я снова хочу работать, то летом я должна на неделю выйти из декретного отпуска и снова уйти в декрет, так как моему ребенку 1 год. Как такое могло произойти? Документов я никаких не подписывала! Согласно ст. 256 Трудового Кодекса РФ на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы(должность). А также Трудовой Кодекс РФ запрещает выведение за штат женщины, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет. Как и у кого добиться правды?! Или все же придется идти в прокуратуру?!
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marinadon • сотрудник
25.03.2016 00:35
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Ответ банка:
marinadon, добрый день!
По результатам работы с Вашим обращением, сообщаем, что согласно ст. 256 Трудового кодекса РФ на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность).
Ваша должность в соответствии с трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему не подлежит изменению без Вашего согласия.
Звонок заместителя руководителя Вашего офиса был вызван планируемыми кадровыми перемещениями в рамках дополнительного офиса. По окончании отпуска по уходу за ребенком Вы приступите к работе в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Надеюсь, что мой ответ был полезен, но если у Вас остались еще какие-нибудь вопросы по этой ситуации, пожалуйста, напишите мне о них и я постараюсь максимально подробно ответить Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.