Ответ банка: marinadon, добрый день!



По результатам работы с Вашим обращением, сообщаем, что согласно ст. 256 Трудового кодекса РФ на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность).



Ваша должность в соответствии с трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему не подлежит изменению без Вашего согласия.



Звонок заместителя руководителя Вашего офиса был вызван планируемыми кадровыми перемещениями в рамках дополнительного офиса. По окончании отпуска по уходу за ребенком Вы приступите к работе в соответствии с Трудовым кодексом РФ.



Надеюсь, что мой ответ был полезен, но если у Вас остались еще какие-нибудь вопросы по этой ситуации, пожалуйста, напишите мне о них и я постараюсь максимально подробно ответить Вам.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.