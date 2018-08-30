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|Хочу выразить благодарность!
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|Хочу выразить благодарность за невероятно оперативное решение моей проблемы (выплаты денежных средств по БиР) по отзыву от 09.07.2015года. Очень приятно, что не оставляют в одиночестве в такой нелегкой и замкнутой ситуации. Также ОСОБУЮ благодарность хочу выразить Ольге Ивановне-сотруднику Отдела Кадров г.Барнаула за помощь и потраченные силы в решении данной проблемы. Спасибо большое!!!
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natali1990 • сотрудник
25.03.2016 12:34
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Ответ банка:
Добрый день!
Мы получили Ваше обращение, с удовольствием передадим благодарность коллеге Отдела кадров г.Барнаула.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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