Хочу выразить благодарность за невероятно оперативное решение моей проблемы (выплаты денежных средств по БиР) по отзыву от 09.07.2015года. Очень приятно, что не оставляют в одиночестве в такой нелегкой и замкнутой ситуации. Также ОСОБУЮ благодарность хочу выразить Ольге Ивановне-сотруднику Отдела Кадров г.Барнаула за помощь и потраченные силы в решении данной проблемы. Спасибо большое!!!