Хочу искренне поблагодарить наставника Ивана К.! За его терпеливое отношение к новичкам) Неоднократно наблюдала как Иван спокойно отвечает на вопросы новых сотрудников (и мои в том числе), всегда очень доходчиво, доступно, подробно, иногда с понятными примерами из своего опыта. Некоторым новичкам тяжело быстро вникнуть, не сразу все становится понятно, а тем более сложно донести до клиентов то, чего сам до конца не понимаешь. Но очень здорово, что есть такие наставники как Иван, которые доступно все объясняют, даже когда вопросы иногда глуповатые. Побольше бы таких наставников! Еще раз огромное спасибо!