Пригласили на собеседование. Сотрудник отдела кадров Екатерина предложила какую-то новую должность, секретную, как она сказала, по новому направлению, куда только топов подбирают. Но что за работа, какой функционал, кому подчиняться не сказала. Зато подробно выясняла, что я представляю из себя, особенно мой опыт работы. Причем одно и то же спрашивала раза 3 через 5-10 мин. Такое ощущение, что даже резюме не читала, а если и читала, то ничего она в нем не поняла. Спрашивается, зачем на собеседование идет сотрудник отдела кадров, который не в теме совершенно?! Она только мое время отняла. Более того, та вакансия 0,5 года висела у них на сайте, поэтому резюме и было отправлено, чтобы узнать, что это за такая работа, что они так долго ищут сотрудника. Эта вакансия после моего собеседования еще какое-то время повисела, потом на некоторое время убрали и снова вывесили. Вот и неудивительна такая текучка с таким бестолковым отделом кадров