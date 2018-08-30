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|Бестолковый отдел кадров
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|Пригласили на собеседование. Сотрудник отдела кадров Екатерина предложила какую-то новую должность, секретную, как она сказала, по новому направлению, куда только топов подбирают. Но что за работа, какой функционал, кому подчиняться не сказала. Зато подробно выясняла, что я представляю из себя, особенно мой опыт работы. Причем одно и то же спрашивала раза 3 через 5-10 мин. Такое ощущение, что даже резюме не читала, а если и читала, то ничего она в нем не поняла. Спрашивается, зачем на собеседование идет сотрудник отдела кадров, который не в теме совершенно?! Она только мое время отняла. Более того, та вакансия 0,5 года висела у них на сайте, поэтому резюме и было отправлено, чтобы узнать, что это за такая работа, что они так долго ищут сотрудника. Эта вакансия после моего собеседования еще какое-то время повисела, потом на некоторое время убрали и снова вывесили. Вот и неудивительна такая текучка с таким бестолковым отделом кадров
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Ефрем • несостоявшийся сотрудник
28.03.2016 16:12
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Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв. Подбор персонала на должности в нашем банке осуществляется согласно внутреннему Положению о поиске и подборе персонала, которому следует рекрутер. Банк ведет открытую политику по поиску и подбору персонала, что подтверждается публикациями вакансий на различных федеральных и региональных сайтах. В том числе и данная вакансия была размещена на сайте с полной информацией - название должности, подчиненность, функционал, требования к кандидату и пр.
В случае, если у кандидата возникают дополнительные вопросы по вакансии, он всегда может их задать представителю Отдела по подбору персонала УБРиР. Хорошего вам дня!
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|Ефрем
Автор отзыва
30.03.2016 21:51
|Если эта так называемая секретная вакансия висела на сайте, тогда почему сотрудник отдела кадров так всё представила? Получается, что человек сходил на собеседование, потратил время и на его вопросы не дали ни одного ответа. Совершенное неуважение к кандидатам. Ведь не только Банк выбирает сотрудников, Вас тоже оценивают и принимают решение стоит у Вас работать или нет
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