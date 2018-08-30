Добрый день!

Я являюсь бывшим сотрудником Ренессанс кредит. Работала в ККО менеджером по работе с клиентами. 15 февраля 2016 года был последний рабочий день. 11 марта 2016 года была выплата зп (премия за январь), которую я в принципе ожидала. Бывшие коллеги мне говорили, что расчёт премии на меня был. Я связалась с руководителем, она мне сказала, что не положено. Я оставила обращение на сайте банка, ответ пришёл такой же, что на момент расчета премии за январь я уже расторгла трудовые отношения с банком. А на каких основаниях? То есть сотрудник, который решит уволиться, может два месяца до даты увольнения приходить на работу и просто сидеть??? Зачем что-либо делать, если тебе в итоге ничего не заплатят?



Согласно отзывам бывших сотрудников на данном сайте, всем все выплачивают, соответственно и мне премия за январь должна быть выплачена. Большая просьба разобраться в данном вопросе. Январь месяц я отработала полностью, я считаю, что и премия должна быть выплачена, тем более если даже расчёт был на меня за январь месяц!

Спасибо!