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Отказали в выплате премии за отработанный месяц не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день!
Я являюсь бывшим сотрудником Ренессанс кредит. Работала в ККО менеджером по работе с клиентами. 15 февраля 2016 года был последний рабочий день. 11 марта 2016 года была выплата зп (премия за январь), которую я в принципе ожидала. Бывшие коллеги мне говорили, что расчёт премии на меня был. Я связалась с руководителем, она мне сказала, что не положено. Я оставила обращение на сайте банка, ответ пришёл такой же, что на момент расчета премии за январь я уже расторгла трудовые отношения с банком. А на каких основаниях? То есть сотрудник, который решит уволиться, может два месяца до даты увольнения приходить на работу и просто сидеть??? Зачем что-либо делать, если тебе в итоге ничего не заплатят?

Согласно отзывам бывших сотрудников на данном сайте, всем все выплачивают, соответственно и мне премия за январь должна быть выплачена. Большая просьба разобраться в данном вопросе. Январь месяц я отработала полностью, я считаю, что и премия должна быть выплачена, тем более если даже расчёт был на меня за январь месяц!
Спасибо!
Spb2016бывший сотрудник
28.03.2016 20:15
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
3 комментария
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Tuzikk
29.03.2016 12:17
Цитата
сотрудник,который решит уволиться,может два месяца до даты увольнения приходить на работу и просто сидеть

Вообще-то да... Ну не два месяца, на недели две - это точно smile;)
eshanina
12.04.2016 12:23
Добрый день! Аналогичная ситуация, только мне невыплатили за 2 месяца. При увольнении обещали горы, лишь бы доработала хорошо, а потом все по норам, крайнего не найдешь. Сейчас говорят, что бонусы по решению работодателя выплачивают. Негатив полный от такой компании.
Spb2016
Автор отзыва
12.04.2016 13:27
Да надо в Цетробанк писать...беспредел полнейший.
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