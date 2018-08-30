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Лишены выходных дней отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В г. Якутске в ККО Альфа-Банка новая руководитель постоянно стала заставлять сотрудников выходить на планерки и Тренинги в выходные дни. На Закон ей плевать, заставляет на несколько часов приходить каждый выходной день. Заставляет выходить криками и угрозами. Угрожает постоянно. Подтвердить могут все сотрудники ККО.
та_самая • сотрудник
28.03.2016 21:46
Администратор:
Уточните адрес ККО.
Ответ банка:
Добрый день.

рекомендуем Вам написать обращение на кадровый портал Human_Capital@alfabank.ru с описанием конфликтной ситуации, которая сложилась. Также необходимо указать название ККО. Мы обязательно разберемся.
1 комментарий
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og0210
Представитель банка
29.03.2016 09:13
Добрый день.

рекомендуем Вам написать обращение на кадровый портал Human_Capital@alfabank.ru с описанием конфликтной ситуации, которая сложилась. Также необходимо указать название ККО. Мы обязательно разберемся.
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