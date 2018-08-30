В г. Якутске в ККО Альфа-Банка новая руководитель постоянно стала заставлять сотрудников выходить на планерки и Тренинги в выходные дни. На Закон ей плевать, заставляет на несколько часов приходить каждый выходной день. Заставляет выходить криками и угрозами. Угрожает постоянно. Подтвердить могут все сотрудники ККО.