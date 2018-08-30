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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, работал в этом банке в отделе оценки кредитоспособности заемщиков в г. Казани или андеррайтинг физических лиц. Выскажусь по пунктам:
1) Карьеры и продвижение по лестнице в главные и ведущие специалисты можно и не ждать, т.к. таких позиций в банке попросту нет. Банк и руководство для продвижения по карьере ссылаются на Лигу достижений и кадровый резерв, а попасть туда не каждый сможет.
2) Зарплата состоит из оклада и премии. Оклад составляет 12 000 р. без учета налога, а премиальная часть (бонусы) зависит от проделанной работы. Оклад не поднимают, даже тем работникам, которые проработали более года. Чтобы зарплата была достойной необходимо постоянно задерживаться и брать ночные смены (оплачиваются в тройном размере), т.е. жить на работе и ходить с мешками под глазами. В среднем зарплата составляет не более 16 000 р., т.к. возможны всякие штрафы, а надбавки по лучшим результатам работы нет.
3) Для руководства мы были всего лишь строчками в графике работы, и менеджеры всячески просили сотрудников остаться на 1-3 часа, т.е работаешь по желанию, а не сверхурочно (и логично они будут оплачиваться только по количеству сделанной работы).
4) Коллектив дружелюбный и все помогают друг другу. Новички всегда могут обратиться за помощью к менеджеру (но не ко всем) или опытному сотруднику.
5) Соцпакет, как и везде: льготное кредитование, дмс, фитнес и т.д..
В целом, я приобрел хороший опыт в Совкомбанке, но больше не вернусь сюда.
Спасибо за внимание!
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andreyka.vasilin • бывший сотрудник
28.03.2016 22:48
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Ответ банка:
Андрей, спасибо за отзыв!
Мы же на Лигу всех регистрируем, главное собрать команду и сделать проект.
Если есть какие-то трудности о которых я не знаю - напишите мне в личку, пожалуйста.
Удачи Вам!
С уважением,
Спиваков Андрей,
Управляющий директор
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