Здравствуйте, работал в этом банке в отделе оценки кредитоспособности заемщиков в г. Казани или андеррайтинг физических лиц. Выскажусь по пунктам:



1) Карьеры и продвижение по лестнице в главные и ведущие специалисты можно и не ждать, т.к. таких позиций в банке попросту нет. Банк и руководство для продвижения по карьере ссылаются на Лигу достижений и кадровый резерв, а попасть туда не каждый сможет.



2) Зарплата состоит из оклада и премии. Оклад составляет 12 000 р. без учета налога, а премиальная часть (бонусы) зависит от проделанной работы. Оклад не поднимают, даже тем работникам, которые проработали более года. Чтобы зарплата была достойной необходимо постоянно задерживаться и брать ночные смены (оплачиваются в тройном размере), т.е. жить на работе и ходить с мешками под глазами. В среднем зарплата составляет не более 16 000 р., т.к. возможны всякие штрафы, а надбавки по лучшим результатам работы нет.



3) Для руководства мы были всего лишь строчками в графике работы, и менеджеры всячески просили сотрудников остаться на 1-3 часа, т.е работаешь по желанию, а не сверхурочно (и логично они будут оплачиваться только по количеству сделанной работы).



4) Коллектив дружелюбный и все помогают друг другу. Новички всегда могут обратиться за помощью к менеджеру (но не ко всем) или опытному сотруднику.



5) Соцпакет, как и везде: льготное кредитование, дмс, фитнес и т.д..



В целом, я приобрел хороший опыт в Совкомбанке, но больше не вернусь сюда.

Спасибо за внимание!