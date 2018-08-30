Здравствуйте! Ситуацию такая: вчера заполнила анкету на должность сотрудника Call центра.

1) Прислали тест и обучение - прошла сразу же.

2) Анкету заполнила.

3) Вечером с наставником связалась, но так как не было подходящей гарнитуры - мне отказали в обучении. Сказали приобрести, а потом звонить. Ну думаю, утром куплю и попробую снова связаться с наставником. На следующий день собираюсь за гарнитурой, а мне присылают:



ЗДРАВСТВУЙТЕ!



К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии.



С уважением, Тинькофф банк.



Конечно, же мне очень интересна причина отказа.