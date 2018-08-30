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|Необоснованный скорый отказ
|не голосовал
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Здравствуйте! Ситуацию такая: вчера заполнила анкету на должность сотрудника Call центра.
1) Прислали тест и обучение - прошла сразу же.
2) Анкету заполнила.
3) Вечером с наставником связалась, но так как не было подходящей гарнитуры - мне отказали в обучении. Сказали приобрести, а потом звонить. Ну думаю, утром куплю и попробую снова связаться с наставником. На следующий день собираюсь за гарнитурой, а мне присылают:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии.
С уважением, Тинькофф банк.
Конечно, же мне очень интересна причина отказа.
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Jolijuju • несостоявшийся сотрудник
29.03.2016 15:58
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Ответ банка:
Добрый день, Лилия.
Решение по Вашей кандидатуре было принято на основании совокупности факторов. При этом, временное отсутствие головной гарнитуры существенной роли не сыграло.
Благодарим Вас за время, уделенное обучению!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|Oleg_36
30.03.2016 09:24
|Хорошо, что гарнитуру не купили. Сейчас жалели бы о выкинутых деньгах. А причины отказа? Да кто вообще будет разговаривать с человеком, у которого даже гарнитуры нет!
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