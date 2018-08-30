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|Хотел устроиться на работу, но ...
|не голосовал
|В городе появилась вакансия Менеджер по развитию бизнеса, откликнулся на SJ и HH, выслал резюме. Через 2 дня прислали отказ, никто даже не звонил. При этом я работал с 2012 года в Пробизнесбанке управляющим ККО, с нуля офис развивал в этом же городе, добился отличных результатов. Странный у вас какой-то подход к поиску кандидатов или мне так показалось. А так конечно хотелось бы попасть на работу в Хоум Кредит управляющим офиса, но ваш офис был закрыт у нас в городе в феврале 2015 г. Если планируете открывать в будущем, то конечно хотелось бы поучаствовать в конкурсе.
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KIL • несостоявшийся сотрудник
29.03.2016 19:05
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Пожалуйста, вышлите мне подробности - свои ФИО и регион, на электронный адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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