В городе появилась вакансия Менеджер по развитию бизнеса, откликнулся на SJ и HH, выслал резюме. Через 2 дня прислали отказ, никто даже не звонил. При этом я работал с 2012 года в Пробизнесбанке управляющим ККО, с нуля офис развивал в этом же городе, добился отличных результатов. Странный у вас какой-то подход к поиску кандидатов или мне так показалось. А так конечно хотелось бы попасть на работу в Хоум Кредит управляющим офиса, но ваш офис был закрыт у нас в городе в феврале 2015 г. Если планируете открывать в будущем, то конечно хотелось бы поучаствовать в конкурсе.