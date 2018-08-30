Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работа терпимая, но руководство никакущее и идеи никакущие, все управление непосредственного РВСП сводится к сидению за спиной и мешанию работать, дайте еще что ли им кнуты, к вечеру от такого сидения высасывают всю жизненную энергию. Мотивация выполнения плана у РМ и НачОП это увольнение - я так понимаю это высшая школа менеджмента. Короче руководство слабое, неумелое, дай бог что хоть, наверное, с высшим образованием, мы команда - не работает, я лидер - я мошенник граничат, мы создаем лучший клиентский опыт - не создаем - негатив к клиентам- негативные клиенты. Много можно написать, но рыба тухнет с головы - это старая пословица, попробуйте понять о чем я.
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Pollister • сотрудник
30.03.2016 21:58
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|Parkin228
02.04.2016 15:42
|Клиентоориентированности чем дальше, тем меньше. Все катится обратно в совок.
|Vovan100
03.04.2016 21:46
|Да - с всевозможными проверками, наставническими сессиями и прочей атрибутикой розничного блока в последнее время, и правда, перебор. Сам - было дело, курировал розницу года три. Тогда все это начиналось и было инетересно. Потом пошли такие УПОМы, что мы долго рассуждали - что курит наше верхнее руководство и для каких целей были созданы подобные перлы. Правда, были жесткие переборы. Если мотивация ваших РМ и РВСП - это увольнение, то грош цена таким руководителям и надо гнать их поганой метлой из нашей организации. Таким у нас не место. Я не шучу.
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