Работа терпимая, но руководство никакущее и идеи никакущие, все управление непосредственного РВСП сводится к сидению за спиной и мешанию работать, дайте еще что ли им кнуты, к вечеру от такого сидения высасывают всю жизненную энергию. Мотивация выполнения плана у РМ и НачОП это увольнение - я так понимаю это высшая школа менеджмента. Короче руководство слабое, неумелое, дай бог что хоть, наверное, с высшим образованием, мы команда - не работает, я лидер - я мошенник граничат, мы создаем лучший клиентский опыт - не создаем - негатив к клиентам- негативные клиенты. Много можно написать, но рыба тухнет с головы - это старая пословица, попробуйте понять о чем я.