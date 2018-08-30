Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Есть ли шанс?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Можно ли вернуться на работу в банк, работала оператором домашнего колцентра, по стечению обстоятельств и своей глупости, данные были заблокированы, воспитываю ребенка инвалида и эта работа была спасением и находкой для меня. Очень хочу вернуться!!! Есть ли шанс? Или бывших сотрудников обратно не берут.
10.04.2016 16:14
Работала в отделе продаж, потом предложили вакансию в теле маркетинге, прошла обучение, как сказала наставник очень достойно, пока в течение часа после обучения ждала итогового тестирования пришел отказ на почту. И тут же заблокировали данные. По каким критериям отказано. Приняли пол года назад в продажи, что могло измениться за это время? Буду благодарна не за стандартную отписку, типо решение принимает банк. Отказываете людям с опытом работы а главное с огромным желанием работать. Спасибо
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mashulya93rus • бывший сотрудник
30.03.2016 21:59
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Администратор:
Без оценки.
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Ответ банка:
Здравствуйте, Мария.
Повторные отклики на вакансии также рассматриваются Банком.
В Вашем случае, к сожалению, мы не готовы предложить восстановление учетных данных.
Благодарим Вас за время, уделенное нашим вакансиям.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|mashulya93rus
Автор отзыва
30.03.2016 23:18
|Хочу немного дополнить пост, через время мне позвонили из банка и предложили работу в отделе Телемаркетинга, быстро прошла теорию успешно, настало время звонить наставнику, один день был потерян изо сбоя с поступлением заданий. а далее пришло письмо на почту с отказом. Учетные данные до сих пор активны, возможно это была ошибка коммуникации и я могу продолжить прохождение обучения? Очень на это надеюсь, подскажите как быть
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