Можно ли вернуться на работу в банк, работала оператором домашнего колцентра, по стечению обстоятельств и своей глупости, данные были заблокированы, воспитываю ребенка инвалида и эта работа была спасением и находкой для меня. Очень хочу вернуться!!! Есть ли шанс? Или бывших сотрудников обратно не берут.



10.04.2016 16:14

Работала в отделе продаж, потом предложили вакансию в теле маркетинге, прошла обучение, как сказала наставник очень достойно, пока в течение часа после обучения ждала итогового тестирования пришел отказ на почту. И тут же заблокировали данные. По каким критериям отказано. Приняли пол года назад в продажи, что могло измениться за это время? Буду благодарна не за стандартную отписку, типо решение принимает банк. Отказываете людям с опытом работы а главное с огромным желанием работать. Спасибо