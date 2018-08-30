Всем привет! Поведаю свою историю.



Я устраивался на должность оператор Домашнего контактного центра.



1. Обучение:

оно очень хорошо построенно, мне нравилось, что я звонил в удобное для меня время и проходил тренировочные звонки. Наставники шикарные, видно что профессионалы, особо хочу выделить Алексея Д., он меня встретил на первом звонке, всё рассказал, настроил, как нужно работать и я прям поверил в себя, это помогло и мне повезло второй раз я с ним завершал обучение, последний звонок - уйма рекомендаций, которые я применил в дальнейшем в работе. Так что еще раз огромное спасибо.



2. Адаптация

Вот тут-то всё и закончилось. У меня была довольно не плохая руководительница, она пыталась помогать, но видимо нас слишком много ей было не успеть за всеми. А вот ЗРГ - сущий АД, всё что я от неё получал: где план? Записался на доп обучение? Где план? Почему так мало работаешь? Где план? Такого отношения я не ожидал!!!! Проработав месяц, я понял, что это не мой вариант, я не животное, которого нужно плёткой бить, я человек!!!



В целом мне очень понравилось, просто не повезло с руководством Найду что-нибудь другое



p/s. Алексей, если Вы это читаете, я помню Ваше наставление: "Главное верить в себя и свои силы, и тогда всё получится", буду его использовать в других компаниях. Спасибо Вам!