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Всем привет! Поведаю свою историю.
Я устраивался на должность оператор Домашнего контактного центра.
1. Обучение:
оно очень хорошо построенно, мне нравилось, что я звонил в удобное для меня время и проходил тренировочные звонки. Наставники шикарные, видно что профессионалы, особо хочу выделить Алексея Д., он меня встретил на первом звонке, всё рассказал, настроил, как нужно работать и я прям поверил в себя, это помогло и мне повезло второй раз я с ним завершал обучение, последний звонок - уйма рекомендаций, которые я применил в дальнейшем в работе. Так что еще раз огромное спасибо.
2. Адаптация
Вот тут-то всё и закончилось. У меня была довольно не плохая руководительница, она пыталась помогать, но видимо нас слишком много ей было не успеть за всеми. А вот ЗРГ - сущий АД, всё что я от неё получал: где план? Записался на доп обучение? Где план? Почему так мало работаешь? Где план? Такого отношения я не ожидал!!!! Проработав месяц, я понял, что это не мой вариант, я не животное, которого нужно плёткой бить, я человек!!!
В целом мне очень понравилось, просто не повезло с руководством Найду что-нибудь другое
p/s. Алексей, если Вы это читаете, я помню Ваше наставление: "Главное верить в себя и свои силы, и тогда всё получится", буду его использовать в других компаниях. Спасибо Вам!
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antonnovikov • бывший сотрудник
31.03.2016 15:09
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день.
Наши наставники и руководители стараются обучить и нацелить операторов на задачи, важные для банка и клиентов, в том числе, качественно выполнять поставленные планы.
Мы приняли Ваш сигнал и обязательно разберем описанную ситуацию.
Поскольку мы не смогли идентифицировать Вас как действующего или экс-оператора, пожалуйста, пришлите нам свои ФИО на адрес sale_management@tinkoff.ru.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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