Сегодня настал тот день когда я, как сотрудник, прощаюсь с Альфа-Банком.. К сожалению, так сложились обстоятельства, что мне нужно вернуться в родной город, мама болеет и ей нужна моя помощь. Продолжать жить и работать вдали от нее возможности больше нет. Но выбирая между семьей и любимой работой - думаю выбор очевиден для каждого.



Уходя я хочу сказать огромное спасибо команде Альфа-Банка, за эти годы, которые мы провели вместе, за несравненный опыт, за корпоративную культуру, за тех друзей, которые появились у меня в Альфе! Спасибо моим наставникам, каждому менеджеру, специалисту, каждому сотруднику, которые работали со мной одной командой. Кто-то до сих пор работает в Альфе, кто-то уже ушел (по разным причинам), но я знаю, каждый из вас в душе был и остается настоящим Альфовцем, потому что бывших Альфовцев не бывает! Эти строки я посвящаю вам )



Бывших Альфовцев не бывает

Кто это знает как не ты.

Она огонь в нас разжигает

В глазах, в сердцах.. И часть души

Своей мы в Альфе оставляем.

Она наш дом, семья и кров

Мы там растем и возмужаем

За Альфу бьемся, кровь за кровь.

Мы там себе друзей находим

Таких друзей что навсегда

И даже если мы уходим

Не забываем никогда..

Про то что Альфа это сила

Что это мощь, надежный тыл

И много тысяч коллектива

В котором ты когда-то был.





Буценко Екатерина 31 марта 2016



P.S. Альфа-Банк это лучший банк! Люблю бесконечно )