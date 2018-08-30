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|Бывших Альфовцев не бывает
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Сегодня настал тот день когда я, как сотрудник, прощаюсь с Альфа-Банком.. К сожалению, так сложились обстоятельства, что мне нужно вернуться в родной город, мама болеет и ей нужна моя помощь. Продолжать жить и работать вдали от нее возможности больше нет. Но выбирая между семьей и любимой работой - думаю выбор очевиден для каждого.
Уходя я хочу сказать огромное спасибо команде Альфа-Банка, за эти годы, которые мы провели вместе, за несравненный опыт, за корпоративную культуру, за тех друзей, которые появились у меня в Альфе! Спасибо моим наставникам, каждому менеджеру, специалисту, каждому сотруднику, которые работали со мной одной командой. Кто-то до сих пор работает в Альфе, кто-то уже ушел (по разным причинам), но я знаю, каждый из вас в душе был и остается настоящим Альфовцем, потому что бывших Альфовцев не бывает! Эти строки я посвящаю вам )
Бывших Альфовцев не бывает
Кто это знает как не ты.
Она огонь в нас разжигает
В глазах, в сердцах.. И часть души
Своей мы в Альфе оставляем.
Она наш дом, семья и кров
Мы там растем и возмужаем
За Альфу бьемся, кровь за кровь.
Мы там себе друзей находим
Таких друзей что навсегда
И даже если мы уходим
Не забываем никогда..
Про то что Альфа это сила
Что это мощь, надежный тыл
И много тысяч коллектива
В котором ты когда-то был.
Буценко Екатерина 31 марта 2016
P.S. Альфа-Банк это лучший банк! Люблю бесконечно )
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ugawa • бывший сотрудник
01.04.2016 14:08
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Ответ банка:
Екатерина, добрый день.
спасибо Вам за Ваше обращение.
Благодарим Вас за работу и в вклад, который вносит каждый сотрудник Банка. Мы желаем Вашим родным, и близким здоровья, а также дальнейших успехов в либо в др. компании, а может быть у Вас будет возможность вернуться в Альфа-Банк.
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спасибо Вам за Ваше обращение.
Благодарим Вас за работу и в вклад, который вносит каждый сотрудник Банка. Мы желаем Вашим родным и близким здоровья, а также дальнейших успехов в либо в др. компании, а может быть у Вас появится возможность вернуться в Альфа-Банк.