Являюсь сотрудником Ткс, Москва, бц диапозон. Ситуация следующая, родилась дочка, знаю, что вроде бы можно написать заявление об уменьшении налогового вычета, а так же получить док-т о том, что на работе мне не выплачивалось единовременное пособие на ребёнка, чтобы получить его в соц защите. Рг мой занят своими делами постоянно и подсказать не может. Подскажите, кому можно написать и получит консультацию? Спасибо.