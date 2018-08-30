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|Являюсь сотрудником Ткс, Москва, бц диапозон. Ситуация следующая, родилась дочка, знаю, что вроде бы можно написать заявление об уменьшении налогового вычета, а так же получить док-т о том, что на работе мне не выплачивалось единовременное пособие на ребёнка, чтобы получить его в соц защите. Рг мой занят своими делами постоянно и подсказать не может. Подскажите, кому можно написать и получит консультацию? Спасибо.
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Sallenov • сотрудник
01.04.2016 14:23
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Администратор:
Вопросы оставляем без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Сергей!
Сотрудник банка уже связался с Вами, вопрос решен.
Также Вы всегда можете напрямую обращаться в Сектор подбора и учета персонала, если Ваш руководитель занят.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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