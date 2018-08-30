Не так давно я познакомилась с бинбанком, откликнулась на вакансию менеджера, первое собеседование прошло с Анной Т. достаточно приятная девушка, прошла несколько тестов, через несколько дней меня пригласили на собеседование в офис, так же впечатления положительные, как мне показалось второе собеседование тоже прошло удачно, сказали ждать звонка от Анны, но прошло несколько дней и тишина... Не выдержав я сама позвонила (т.к. не бегаю сразу по нескольким местам, а жду результата), но занято или просто не отвечает... и вот чудо дозвонилась! Мне ответили ждать еще день, и снова тихо. Теперь же опять полный игнор. Но на сайте каждый день обновляют эти вакансии. В итоге потрачено около 2 недель в ожидании и все в пустую, очень жаль что трудно людей оповестить об отказе, а ведь первое впечатление было положительным! И зачем только обновляют вакансии, если сотрудники не нужны?!