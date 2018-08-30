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|Руководство оставляет желать лучшего
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработала КБП 8 месяцев, Вернадское отделение. За данный период сложилась конфликтная ситуация с руководителем моего ВСП, А.О.В. 10 марта за мной был выявлен дисциплинарный проступок - ввод логина и пароля за клиента в системе Сбербанк Онлайн, на основании которого мною была написана объяснительная записка и составлен соответствующий акт. После 10 марта я претендовала на позицию менеджера по обслуживанию физических лиц в другое отделение Сбербанка, но в итоге самовольно отказалась от данной должности, так как нашла для себя более перспективный вариант в другой организации. И следовательно, 18 марта мною было составлено заявление на увольнение по собственному желанию. Отработав, как полагается, 2 недели, счастливая и воодушевленная, 1 апреля я направилась в отдел кадров за своей трудовой книжкой... В отделе кадров меня ознакомили с приказом о выговоре от 10 марта, в соответствии с которым я уволена на основании статьи 81 п.5 ТК РФ!!! Приказ я вижу впервые, о нем я не была уведомлена, полагая, что меня ждёт за мой проступок депремирование!!! В трудовой книжке мне проставили дату увольнения 1 апреля! В течение 20 дней НИКТО мне не сообщал о моем увольнении по инициативе работодателя, и я уверена, что если бы я не написала заявление по собственному желанию или же перевалась в другое отделение, то данного увольнения по статье бы и не было вовсе!
Вот какое подлое отношение руководителей к своим подчиненным, дабы обмануть и себе во благо.. 😫 Да и трудовые отношения при увольнения работника по инициативе работодателя должны быть прекращены сразу, а не спустя 20 дней.. Война, а против кого и зачем??? 😩🤔
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Vladilena_v • бывший сотрудник
01.04.2016 18:20
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Ответ банка:
Vladilena_v, добрый день!
Насколько мне стало известно, наш сотрудник связался с Вами и пояснил причины увольнения. Устного разъяснения Вам было достаточно, от письменного ответа Вы отказались.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|KIL
02.04.2016 15:56
|К юристу прямая дорога, не затягивая. Через суд добьетесь восстановления, заплатят зп и моральный + расходы на юриста. Потом уволитесь по собственному. И чем обьясняется ст.81 п. 5, там неоднократное неисполнение обязанностей, это должно оформлятся актами. Пустяковое дело для юриста.
|Vovan100
03.04.2016 21:40
|В трудовую инспекцию пишите, заявление в суд. Не жалейте денег. Если все, что вы пишите - правда, то дело чести наказать этих нерадивых "рукойводителей". Боритесь - да прибудет с вами сила!!!!
|Dimson51
04.04.2016 00:34
|согласен с предыдущими авторами.не затягивайте. ваше дело правое. враг будет разбит. победа будет не за сбером.
|ruSl0n
04.04.2016 09:24
|а потом всю жизнь будет всплывать история как вы судились с работодателем, и будет мягко говоря сложновато..)
|KIL
04.04.2016 10:04
|А чо увольнение по статье выглядит лучше? Лол. В банк точно проблема уже устроиться будет, так что терять-то нечего. Нужно судиться со всеми, кто считает себя пупом земли, еще привлечь руководителя к ответственности, штрафом 50 тыс., сбер же сам обнаглел, увольняя по статье, когда можно было спокойно расстаться по хорошему.
|Катя Пушкарева
13.04.2016 23:46
|Срочно обращайтесь в трудовую инспекцию! Там же , если дело дойдет до суда, предоставят бесплатного юриста.
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