Проработала КБП 8 месяцев, Вернадское отделение. За данный период сложилась конфликтная ситуация с руководителем моего ВСП, А.О.В. 10 марта за мной был выявлен дисциплинарный проступок - ввод логина и пароля за клиента в системе Сбербанк Онлайн, на основании которого мною была написана объяснительная записка и составлен соответствующий акт. После 10 марта я претендовала на позицию менеджера по обслуживанию физических лиц в другое отделение Сбербанка, но в итоге самовольно отказалась от данной должности, так как нашла для себя более перспективный вариант в другой организации. И следовательно, 18 марта мною было составлено заявление на увольнение по собственному желанию. Отработав, как полагается, 2 недели, счастливая и воодушевленная, 1 апреля я направилась в отдел кадров за своей трудовой книжкой... В отделе кадров меня ознакомили с приказом о выговоре от 10 марта, в соответствии с которым я уволена на основании статьи 81 п.5 ТК РФ!!! Приказ я вижу впервые, о нем я не была уведомлена, полагая, что меня ждёт за мой проступок депремирование!!! В трудовой книжке мне проставили дату увольнения 1 апреля! В течение 20 дней НИКТО мне не сообщал о моем увольнении по инициативе работодателя, и я уверена, что если бы я не написала заявление по собственному желанию или же перевалась в другое отделение, то данного увольнения по статье бы и не было вовсе!



Вот какое подлое отношение руководителей к своим подчиненным, дабы обмануть и себе во благо.. 😫 Да и трудовые отношения при увольнения работника по инициативе работодателя должны быть прекращены сразу, а не спустя 20 дней.. Война, а против кого и зачем??? 😩🤔