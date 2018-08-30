Я очень рада, что не буду работать в банке, в котором сотрудники по найму, а также руководитель отделения не знают, что такое элементарная деловая этика! Мало того, что меня пригласили на одну вакансию, а на встрече эти люди озвучили уже другую, худшую (ниже должность и оказалось, что это декретная ставка), так эти сотрудники еще и увиливают от ответа! Я потратила свое время и деньги, чтобы подъехать на встречу и имею полное право связаться с работодателем и уточнить результат собеседования, а прятаться от контакта с кандидатами, мягко говоря, не красиво! Ни по телефону, ни через письма операторов банка они так и не вышли на связь .Через третьих лиц я узнаю, что вакансия уже в архиве - воспользовались внутренним ресурсом, якобы, но какая удивительная вещь, вакансия вновь висит на сайте!



В итоге, я убедилась, что все отзывы бывших сотрудников о банке - чистая правда! Не только мизерная оплата труда, но и наплевательское отношение к людям налицо!



P.S. Уточню, что мой стаж работы в банках более 10 лет и на последнем месте работы мой функционал был как минимум втрое разнообразнее и сложнее, поэтому данная вакансия меня заинтересовала только от беды, т.к. у моего банка отозвали лицензию, а работу найти сейчас крайне трудно. И на встрече мне явно дали понять, что берут на работу, дело только в моем согласии. В общем, мутные руководители и отдел персонала!