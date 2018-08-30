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Хотела бы поделиться моим небольшим опытом работы в банке "Тинькофф". В моем случае все началось превосходно! Отличная программа обучения, как теоретическая, так и практическая часть. Конечно, нужно по началу много времени, у меня не было опыта работы в банковской сфере, поэтому приходилось постигать "азы", учить и разбираться. Но благодаря поддержке наставников, а сейчас и самых лучших руководителей группы адаптации - Оксаны Ш. и Альфии М., результаты моей работы становятся лучше и лучше! Наши руководители буквально "нянчатся" с нами, подсказывают, мотивируют, в сотый раз объясняют. Очень им за это благодарна!!!
Рекомендую тем, кто сомневается, "попробовать себя" и самое главное - не бросать и не отчаиваться, все получится! Банк действительно предоставляет превосходные условия для обучения, наставничества, здесь работают профессионалы своего дела, замечательные руководители!!! Можно "расти" как профессионал, и развиваться как личность, все условия для этого есть. Самое главное-самим хотеть этого!
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ольгаеф • сотрудник
02.04.2016 12:46
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Администратор:
Автор, как давно работаете Тинькофф Банке? "... результаты моей работы становятся лучше и лучше!" - расскажите подробнее о ваших успехах.
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Ответ банка:
Добрый день, Ольга.
Благодарим Вас за ответную поддержку и рекомендации Тинькофф Банка, как работодателя.
Желаем дальнейшего развития и, как следствие, профессиональных побед!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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