Хотела бы поделиться моим небольшим опытом работы в банке "Тинькофф". В моем случае все началось превосходно! Отличная программа обучения, как теоретическая, так и практическая часть. Конечно, нужно по началу много времени, у меня не было опыта работы в банковской сфере, поэтому приходилось постигать "азы", учить и разбираться. Но благодаря поддержке наставников, а сейчас и самых лучших руководителей группы адаптации - Оксаны Ш. и Альфии М., результаты моей работы становятся лучше и лучше! Наши руководители буквально "нянчатся" с нами, подсказывают, мотивируют, в сотый раз объясняют. Очень им за это благодарна!!!



Рекомендую тем, кто сомневается, "попробовать себя" и самое главное - не бросать и не отчаиваться, все получится! Банк действительно предоставляет превосходные условия для обучения, наставничества, здесь работают профессионалы своего дела, замечательные руководители!!! Можно "расти" как профессионал, и развиваться как личность, все условия для этого есть. Самое главное-самим хотеть этого!