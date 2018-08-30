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|"А зачем было установлено операционное время до 16-00"
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Всем доброго дня. Работаю в Сбербанке, видела всякое. Захотелось озвучить ситуацию, которая сейчас происходит во всех офисах по обслуживанию юридических лиц Челябинского отделения №8597 (скорее всего не только).
С 01.11.2015 г. офисы по обслуживанию юридических лиц выделили из состава УДО в отдельные ВСП, режим работы с клиентами оставили до 17-00 на заключение операционного дня оставалось 30 минут, по факту на пересчет н/д, инкассацию и заключение уходило 1,5-2 часа, но мы же работаем в Сбербанке . И о чудо, с 01.02.2016 г. операционное время на совершение кассовых операций по распоряжению Уральского банка сократили до 16-00 мы радовались, но не долго, почему? да потому-что время работы ВСП с клиентами осталось до 17-00, а значит клиенты продолжают приходить, и очень хотят внести н/д и наше руководство из Управления транзакционного бизнеса Челябинского отделения уверено, что клиенту нельзя отказать в кассовой операции, т.к. это не клиентоориентировано, и если клиент пришел 16-20, ни чего, прошло только 20 минут после окончания операционного времени, принимай деньги, и ни кого не интересует когда кассир будет заключаться, в свое личное время или в рабочее.
Вот и возникает вопрос: "А зачем было установлено операционное время до 16-00?"
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pion0796 • сотрудник
03.04.2016 18:13
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Ответ банка:
pion0796, добрый день!
Благодарю Вас за обращение. Информация, указанная в Вашем обращении оперативно проанализирована, разработан и утвержден ряд мероприятий по оптимизации процесса завершения операционного дня в ВСП, обслуживающих корпоративных клиентов. Ваше обращение позволит руководству банка принять меры по оптимизации бизнес-процессов.
От всей души желаю Вам дальнейших профессиональных успехов!
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Это очередная издержка одного из амбициозных проектов одного из супер амбициозных менеджеров уровня ЦА... И тер банк идет указанным сверху ходом.... Бегите из этого ада - вот, что я могу вам посоветовать. Вспомните о своей семье, о близких. Они важней. Вы для для всех этих эксперементаторов ничто иное как материал для опытов.....
Хотя, что то я перебарщиваю....) не все так плохо!
Обратитесь к управляющему ГОСБ, для начала - опишите ситуацию и возможные пути ее исправления. К региональному менеджеру, на худой конец, обратитесь.....
Ситуацию можно исправить, на мой взгляд...
С уважением, Вован100
не смешите, никто не хочет получить клеймо неамбициозного руководителя. если из ца кричат "даешь 100% выполнение плана", то из ТБ должны кричать "даешь 150% от плана" и упаси боже упру ГОСБа не крикнуть "да вы там с ума сошли?" вместо "200% как с куста"