Всем доброго дня. Работаю в Сбербанке, видела всякое. Захотелось озвучить ситуацию, которая сейчас происходит во всех офисах по обслуживанию юридических лиц Челябинского отделения №8597 (скорее всего не только).



С 01.11.2015 г. офисы по обслуживанию юридических лиц выделили из состава УДО в отдельные ВСП, режим работы с клиентами оставили до 17-00 на заключение операционного дня оставалось 30 минут, по факту на пересчет н/д, инкассацию и заключение уходило 1,5-2 часа, но мы же работаем в Сбербанке . И о чудо, с 01.02.2016 г. операционное время на совершение кассовых операций по распоряжению Уральского банка сократили до 16-00 мы радовались, но не долго, почему? да потому-что время работы ВСП с клиентами осталось до 17-00, а значит клиенты продолжают приходить, и очень хотят внести н/д и наше руководство из Управления транзакционного бизнеса Челябинского отделения уверено, что клиенту нельзя отказать в кассовой операции, т.к. это не клиентоориентировано, и если клиент пришел 16-20, ни чего, прошло только 20 минут после окончания операционного времени, принимай деньги, и ни кого не интересует когда кассир будет заключаться, в свое личное время или в рабочее.



Вот и возникает вопрос: "А зачем было установлено операционное время до 16-00?"