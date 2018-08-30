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|Собеседование
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|Была на собеседовании в данном банке и хочу сказать, что у меня сложилось положительное впечатление, несмотря на то, что получила отказ по причине недостатка знаний в необходимой области. Понравилось общение с руководителем и начальником кредитного управления. Начальник показался так же очень грамотным управленцем. А Ольга из HR вообще чудесная. Как поняла из собеседования компания готова обучать и выращивать специалистов. Из минусов: зп (ниже рыночной) и удаленность от метро. Но это все относительно, если есть цель развиваться в определенном направлении.
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miminoza • несостоявшийся сотрудник
04.04.2016 17:21
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|member
05.04.2016 11:12
|Наверное девушке обещали позвонить, если будет подходящая вакансия, и она решила поддерживать отношения с отделом кадров и периодически напоминать о себе.
|miminoza
Автор отзыва
05.04.2016 11:16
|member, нет, не обещали это просто первое впечатление и просто понравились люди
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