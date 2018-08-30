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Собеседование нормально (0)
Была на собеседовании в данном банке и хочу сказать, что у меня сложилось положительное впечатление, несмотря на то, что получила отказ по причине недостатка знаний в необходимой области. Понравилось общение с руководителем и начальником кредитного управления. Начальник показался так же очень грамотным управленцем. А Ольга из HR вообще чудесная. Как поняла из собеседования компания готова обучать и выращивать специалистов. Из минусов: зп (ниже рыночной) и удаленность от метро. Но это все относительно, если есть цель развиваться в определенном направлении.
miminoza • несостоявшийся сотрудник
04.04.2016 17:21
2 комментария
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member
05.04.2016 11:12
Наверное девушке обещали позвонить, если будет подходящая вакансия, и она решила поддерживать отношения с отделом кадров и периодически напоминать о себе.
miminoza
Автор отзыва
05.04.2016 11:16
member, нет, не обещали smile:D это просто первое впечатление и просто понравились люди smile:)
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