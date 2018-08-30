Была на собеседовании в данном банке и хочу сказать, что у меня сложилось положительное впечатление, несмотря на то, что получила отказ по причине недостатка знаний в необходимой области. Понравилось общение с руководителем и начальником кредитного управления. Начальник показался так же очень грамотным управленцем. А Ольга из HR вообще чудесная. Как поняла из собеседования компания готова обучать и выращивать специалистов. Из минусов: зп (ниже рыночной) и удаленность от метро. Но это все относительно, если есть цель развиваться в определенном направлении.