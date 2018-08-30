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Курган плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Кратко опишу забавную историю, которая произошла при увольнении из ОО "На Куйбышева" в г. Кургане ВТБ 24 (ПАО). Работал на должности зам. директора.

Кратко о работе: з/п как у продавца в Евросети (хотя руководство называло(а) её "приличной"); функционал не сложный; переработки без оплаты; руководство адекватное 50/50 (в Банке прекрасно знают, о ком речь). Было предложено уволиться по соглашению сторон, т.к. мне нашли замену. Претензий по этому вопросу нет, т.к. это нормальная практика и ничего нового написать не смогу.

День увольнения приходился на 31.03.16 и я должен был получить годовую премию, но ее размер не знал. Был сильно удивлен, когда обнаружил в расчетном листе цифру в 10 раз меньшую, чем ожидалось. Директор ОО "На Куйбышева" на вопрос о причинах такого расчета премии ответить не смог (к нему кстати тоже претензий нет). Управляющий М.П.Н на звонки не отвечал и стало понятно, что ответ можно получить только здесь или по жалобам в соответствующие инспекции. Конкретно у управляющего РОО "Курганский" М.П.Н., хотелось бы уточнить, за какие нарушения (зафиксированные актами) Вы лишили меня значительной части премии. Конкретно об М.П.Н. говорить не могу, т.к. мало знаком. Он сам за себя сказал.

Далее планирую оставить обращения в ЦБ и иные органы о нарушениях при оформлении страховых продуктов. навязывании знаменитого пакета "привилегия" к кредитам (в Швейцарии так делают.. нет?) и остальные нарушения, о которых мне хорошо известно. Даже ходить никуда не нужно, все обращения в онлайне. Удобно. Всем советую.
Mvyбывший сотрудник
05.04.2016 11:39
3 комментария
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E.s.
05.04.2016 18:14
Угрозы и шантаж, за невыплаченную премию при увольнении? Или деньги или все расскажите? Зам.директора??? Нда..
Mvy
Автор отзыва
07.04.2016 08:27
На какой должности по Вашему стоит противодействовать руководству, если оно отжимает деньги.
По количеству вопросительных знаков делаю вывод, что Вы женщина приблизительно 40 лет. Возможно сотрудник втб 24.
Belaja ptica27
13.05.2016 09:11
Автору поста отдельный респект. Абсолютно корректное и верное поведение в данном случае. И не имеет никакого значения (ни прямого, ни косвенного) занимаемая ранее должность. Самоуправство со стороны работодателя должно пресекаться и быть наказуемо.
Или по логике уважаемого (-ой) E.s. - если должность Зам. директора - то следует молчать о нарушениях в выплате честно-заработанных ДС?!
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