Кратко опишу забавную историю, которая произошла при увольнении из ОО "На Куйбышева" в г. Кургане ВТБ 24 (ПАО). Работал на должности зам. директора.



Кратко о работе: з/п как у продавца в Евросети (хотя руководство называло(а) её "приличной"); функционал не сложный; переработки без оплаты; руководство адекватное 50/50 (в Банке прекрасно знают, о ком речь). Было предложено уволиться по соглашению сторон, т.к. мне нашли замену. Претензий по этому вопросу нет, т.к. это нормальная практика и ничего нового написать не смогу.



День увольнения приходился на 31.03.16 и я должен был получить годовую премию, но ее размер не знал. Был сильно удивлен, когда обнаружил в расчетном листе цифру в 10 раз меньшую, чем ожидалось. Директор ОО "На Куйбышева" на вопрос о причинах такого расчета премии ответить не смог (к нему кстати тоже претензий нет). Управляющий М.П.Н на звонки не отвечал и стало понятно, что ответ можно получить только здесь или по жалобам в соответствующие инспекции. Конкретно у управляющего РОО "Курганский" М.П.Н., хотелось бы уточнить, за какие нарушения (зафиксированные актами) Вы лишили меня значительной части премии. Конкретно об М.П.Н. говорить не могу, т.к. мало знаком. Он сам за себя сказал.



Далее планирую оставить обращения в ЦБ и иные органы о нарушениях при оформлении страховых продуктов. навязывании знаменитого пакета "привилегия" к кредитам (в Швейцарии так делают.. нет?) и остальные нарушения, о которых мне хорошо известно. Даже ходить никуда не нужно, все обращения в онлайне. Удобно. Всем советую.