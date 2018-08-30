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|Добрый день! Давно хотела работать в вашем банке, получила второе высшее экономическое образование. Ранее также кидала отклики, постоянно приходили отказы, думала из-за прежнего юридического опыта работы. Закончила институт, кидаю резюме на вакансию-которая не требует опыта работы. Отказ приходит? Скажите, пожалуйста, какие требования выдвигаются на вакансию без опыта работы и почему я не соответствую вашим требованиям? Я решила сменить профессию получила образование, самое главное в вашем банке отличный график работы и хороший оклад. И самые положительные отзывы!!!
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nas1408 • несостоявшийся сотрудник
05.04.2016 12:17
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Ответ банка:
Анастасия, добрый день!
Сожалеем, но не каждый отклик на имеющуюся вакансию приводит к положительному результату.
Для участия в конкурсе на ряд вакансий необходим определенный опыт, знания, навыки. На стадии рассмотрения резюме в Банке также проходит конкурсный отбор.
Все вакансии размещены на сайте Банка, раздел Работайте у нас. По каждой вакансии указаны обязанности, профессиональные навыки и условия.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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