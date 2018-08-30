Ответ банка: Анастасия, добрый день!

Сожалеем, но не каждый отклик на имеющуюся вакансию приводит к положительному результату.

Для участия в конкурсе на ряд вакансий необходим определенный опыт, знания, навыки. На стадии рассмотрения резюме в Банке также проходит конкурсный отбор.

Все вакансии размещены на сайте Банка, раздел Работайте у нас. По каждой вакансии указаны обязанности, профессиональные навыки и условия.

С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"