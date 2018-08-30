 Добрый день! Давно хотела работать в вашем банке, получила второе высшее экономическое образование. Ранее также кидала отклики, постоянно приходили отказы, думала из-за прежнего юридического опыта работы. Закончила институт, кидаю резюме на вакансию-которая не требует опыта работы. Отказ приходит? Скажите, пожалуйста, какие требования выдвигаются на вакансию без опыта работы и почему я не соответствую вашим требованиям? Я решила сменить профессию получила образование, самое главное в вашем банке отличный график работы и хороший оклад. И самые положительные отзывы!!!