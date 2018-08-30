Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Справка 2-НДФЛ
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Являюсь бывшим сотрудником Сбербанка (г. Хабаровск). Уволилась в июне 2015 года. Сейчас проживаю в г. Калининграде. Нужна справка 2-НДФЛ за 2015г. для предоставления в налоговый орган. Обратилась сначала в Сбербанк - Службу по работе с персоналом г. Калининграда. Сказали помочь ничем не могут, обращайтесь по месту бывшей работы. Нашла телефон бухгалтерии в г. Хабаровске, там в грубой форме ответили: "Сюда больше не звоните. Начисление зп передано в г. Новосибирск." Куда обращаться в Новосибирск? Непонятно.
Каким образом мне все-таки получить справку 2-НДФЛ? Согласно ст. 62 ТК РФ и п. 3 ст. 230 НК РФ справку обязаны предоставить!
|
0
irina.v76 • бывший сотрудник
06.04.2016 03:25
|
Ответ банка:
irina.v76, добрый день!
Еще раз спасибо, что написали нам об этой проблеме. Насколько мне стало известно, Ваши справки готовы и направлены на почтовый адрес, который Вы сообщили нашим сотрудникам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Обсуждение отзыва закончено
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Я Вам ответила. Надеюсь с вашей стороны на помощь.
С уважением, Ирина.
Прошло больше месяца, справку до сих пор не получила.
С уважением, Ирина.
Насколько мне стало известно, наши сотрудники связались с Вами и вопрос был решен. Справка ожидает Вас в почтовом отделении по адресу: г.Калининград, Московский пр-кт 99.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
С уважением, Ирина.