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Справка 2-НДФЛ плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Являюсь бывшим сотрудником Сбербанка (г. Хабаровск). Уволилась в июне 2015 года. Сейчас проживаю в г. Калининграде. Нужна справка 2-НДФЛ за 2015г. для предоставления в налоговый орган. Обратилась сначала в Сбербанк - Службу по работе с персоналом г. Калининграда. Сказали помочь ничем не могут, обращайтесь по месту бывшей работы. Нашла телефон бухгалтерии в г. Хабаровске, там в грубой форме ответили: "Сюда больше не звоните. Начисление зп передано в г. Новосибирск." Куда обращаться в Новосибирск? Непонятно.
Каким образом мне все-таки получить справку 2-НДФЛ? Согласно ст. 62 ТК РФ и п. 3 ст. 230 НК РФ справку обязаны предоставить!
irina.v76бывший сотрудник
06.04.2016 03:25
Ответ банка:
irina.v76, добрый день!

Еще раз спасибо, что написали нам об этой проблеме. Насколько мне стало известно, Ваши справки готовы и направлены на почтовый адрес, который Вы сообщили нашим сотрудникам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
15 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
06.04.2016 18:39
irina.v76, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
irina.v76
Автор отзыва
06.04.2016 23:44
Добрый день!

Я Вам ответила. Надеюсь с вашей стороны на помощь.

С уважением, Ирина.
Dimson51
07.04.2016 10:51
помните фразу из розничных стандартов? "только правильные процессы приводят к правильным результатам". судя по тому что Мария отрабатывает в принципе рутинные вопросы, процессы неправильные smile;)
irina.v76
Автор отзыва
16.05.2016 13:13
Мария, добрый день!

Прошло больше месяца, справку до сих пор не получила.

С уважением, Ирина.
Сбербанк России
Представитель банка
18.05.2016 11:43
irina.v76, добрый день!

Насколько мне стало известно, наши сотрудники связались с Вами и вопрос был решен. Справка ожидает Вас в почтовом отделении по адресу: г.Калининград, Московский пр-кт 99.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
irina.v76
Автор отзыва
19.05.2016 16:34
Спасибо, спраку получила 18.05.16г.

С уважением, Ирина.
Allexex
23.06.2016 20:44
Являюсь бывшим сотрудником андеррайтинга г. Воронеж. Тоже не могу заказать справку, говорят бухгалтерия в Самаре. Как мне заказать справку почтой? Необходима в налоговый орган, сам нахожусь в другом регионе. Спасибо.
Allexex
05.08.2016 20:56
Спасибо, вопрос решили.
Dadi24
12.10.2016 01:52
Помогите мне пожалуйста, я работала в Сбербанке в 2014году, сейчас ухожу в декрет, собираю справки 182-Н за 2014-2015 года, с предыдущих мест работы, везде это получилось без проблем, кроме сбербанка, мне в грубой форме ответили первый раз что они такие справки не дают, пишите на адрес электронной почты(сбербанксамара) там заказывайте, я пишу туда каждый день не ответа ни привета, пошла повторно в головное отделение в Краснодаре, но в этот раз меня даже не пропустили, стояла на проходной час(девушка с огромным животом) никакого сочувствия, я им звонила то на один телефон то на другой и везде хамы натуральные, так я и не могу ни от кого добиться, будем мне справка, прийдет она когда нибудь или нет! И тем самым эта справка лишает меня нормальных дикретных выплат(Спасибо!
Ольга
08.02.2017 11:39
Добрый день! У меня та же история. Моя дочь работала в ПАО Сбербанк Росии г.Сургут. Уволилась в июле 2016г. в связи с переменой места жительства. Сейчас живет в Иваново. Она не может получить справки о зарплате 2-НДФЛ и 182-Н. Подскажите пожалуйста как нам можно созвониться с бухгалтерией банка, чтобы нам выслали выше указанные справки?
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