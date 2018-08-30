Являюсь бывшим сотрудником Сбербанка (г. Хабаровск). Уволилась в июне 2015 года. Сейчас проживаю в г. Калининграде. Нужна справка 2-НДФЛ за 2015г. для предоставления в налоговый орган. Обратилась сначала в Сбербанк - Службу по работе с персоналом г. Калининграда. Сказали помочь ничем не могут, обращайтесь по месту бывшей работы. Нашла телефон бухгалтерии в г. Хабаровске, там в грубой форме ответили: "Сюда больше не звоните. Начисление зп передано в г. Новосибирск." Куда обращаться в Новосибирск? Непонятно.

Каким образом мне все-таки получить справку 2-НДФЛ? Согласно ст. 62 ТК РФ и п. 3 ст. 230 НК РФ справку обязаны предоставить!