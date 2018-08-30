Всем привет! Случилось иметь опыт в этом "замечательном" банке, а именно в колл центре в Казани, теперь не могу не написать этот отзыв.



После этого опыта хотелось бы сказать следующее:

1) Если вы действительно пытаетесь построить свою карьеру - это место не для вас! Повышение как правило получают девочки, на фоне которых руководство выглядит не так печально, про конкурсы на повышение местные и приезжие руководители не слышали. Есть собственное мнение или новые идеи? Забудьте о повышении!

2) Если вы студент, то можете забыть о работе в этом банке! Обещают комфортное совмещение с учебой, при этом при первой же сессии встает выбор - работа или увольнение

3) Премию сделать вполне реально, но ее так же режут, в случае если вы были на больничном/отпуске и т.д. То есть заболел - скажи премии пока! Если увольняешься и в последний месяц премия 200% - забудь о ней, тебе ее никто не выплатит, ты же уже не сотрудник банка!

4) Оптимизация программного обеспечения? Не, не слышали. Мы купим несколько бесперспективных банков, но перебои в работе не устраним! Наши клиенты будут толпами звонить и задавать одни и те же вопросы, но мы скажем, что у нас обновляется ПО!

5) Забота об окружающей среде! Это можно использовать в электронном виде? Нет, лучше распечатать, после чего выкинуть еще одну кипу бумаги, а что? Банк ведь платит!

6) Зарплата по Казани ниже среднего, если у вас не было опыта в подобной сфере - ваш заработок на первые несколько месяцев - минимальный оклад!

7) Соцпакет - его собственно и нет! Ни полиса дмс (как во всех уважающих себя банках, где мне приходилось работать), ни скидок у партнеров (которых нет), только пониженная ставка по кредитам в этом же банке, которая к слову не отличается от ставок зарплатных клиентов.

Коллектив - замечательные люди, которые всегда поддержат в трудной ситуации! Единственный + работы в этом банке.

9) Руководство. Все проблемы в этом банке начинаются с головы. Директор департамента - для которого критика в ее адрес - смертный приговор, начальник отдела, абсолютно не опытный сотрудник, который не только не представляет, что такое продажа, но и совершенно не имеющий опыта в управлении персоналом. Собеседование на повышение для него - вопрос о том, будешь ли ты работать в другом отделе или нет. И совершенно наплевать, что ты шел на одну позицию и совершенно не имеешь желания работать на другой.

10) Процесс обучения. Из группы в 15 человек, в которой проходило мое обучение осталось 6 человек. И это те, кто дошел до экзамена! Остальные просто не смогли терпеть историй кудрявой девушки о ее проблемах в личной жизни!



Уважаемый БинБанк, я искренне верю в то, что вы можете быть в тройке лучших частных банков страны! Но с таким менеджментом вам придется очень и очень долго этого добиваться! Когда верхи слишком пафосны для того, чтобы спуститься с небес на землю и спросить и рядовых сотрудников "все ли вас устраивает, есть ли какие-то пожелания, может быть есть новые классные идеи?", то это очень грустно! Ваш интернет банк оставляет желать лучшего... все ваши конкуренты уже давно предлагают клиентам планировать их расходы на следующий месяц, с учетом доходов и расходов за предыдущие...все что можете предложить вы - посмотреть баланс, пополнить счет телефона и перевести деньги на другой счет...



БИН - Банк инноваций, а об инновациях, как показывает практика, в этом банке не слышали. Президенты банка заявляют о вкладах в науку, в исследования, но пока вы не можете настроить работу собственного колл-центра, ни о каких исследованиях не может быть и речи. Спасибо всем за внимание!