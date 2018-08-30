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|Мой опыт работы в Бинбанке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет! Случилось иметь опыт в этом "замечательном" банке, а именно в колл центре в Казани, теперь не могу не написать этот отзыв.
После этого опыта хотелось бы сказать следующее:
1) Если вы действительно пытаетесь построить свою карьеру - это место не для вас! Повышение как правило получают девочки, на фоне которых руководство выглядит не так печально, про конкурсы на повышение местные и приезжие руководители не слышали. Есть собственное мнение или новые идеи? Забудьте о повышении!
2) Если вы студент, то можете забыть о работе в этом банке! Обещают комфортное совмещение с учебой, при этом при первой же сессии встает выбор - работа или увольнение
3) Премию сделать вполне реально, но ее так же режут, в случае если вы были на больничном/отпуске и т.д. То есть заболел - скажи премии пока! Если увольняешься и в последний месяц премия 200% - забудь о ней, тебе ее никто не выплатит, ты же уже не сотрудник банка!
4) Оптимизация программного обеспечения? Не, не слышали. Мы купим несколько бесперспективных банков, но перебои в работе не устраним! Наши клиенты будут толпами звонить и задавать одни и те же вопросы, но мы скажем, что у нас обновляется ПО!
5) Забота об окружающей среде! Это можно использовать в электронном виде? Нет, лучше распечатать, после чего выкинуть еще одну кипу бумаги, а что? Банк ведь платит!
6) Зарплата по Казани ниже среднего, если у вас не было опыта в подобной сфере - ваш заработок на первые несколько месяцев - минимальный оклад!
7) Соцпакет - его собственно и нет! Ни полиса дмс (как во всех уважающих себя банках, где мне приходилось работать), ни скидок у партнеров (которых нет), только пониженная ставка по кредитам в этом же банке, которая к слову не отличается от ставок зарплатных клиентов.
Коллектив - замечательные люди, которые всегда поддержат в трудной ситуации! Единственный + работы в этом банке.
9) Руководство. Все проблемы в этом банке начинаются с головы. Директор департамента - для которого критика в ее адрес - смертный приговор, начальник отдела, абсолютно не опытный сотрудник, который не только не представляет, что такое продажа, но и совершенно не имеющий опыта в управлении персоналом. Собеседование на повышение для него - вопрос о том, будешь ли ты работать в другом отделе или нет. И совершенно наплевать, что ты шел на одну позицию и совершенно не имеешь желания работать на другой.
10) Процесс обучения. Из группы в 15 человек, в которой проходило мое обучение осталось 6 человек. И это те, кто дошел до экзамена! Остальные просто не смогли терпеть историй кудрявой девушки о ее проблемах в личной жизни!
Уважаемый БинБанк, я искренне верю в то, что вы можете быть в тройке лучших частных банков страны! Но с таким менеджментом вам придется очень и очень долго этого добиваться! Когда верхи слишком пафосны для того, чтобы спуститься с небес на землю и спросить и рядовых сотрудников "все ли вас устраивает, есть ли какие-то пожелания, может быть есть новые классные идеи?", то это очень грустно! Ваш интернет банк оставляет желать лучшего... все ваши конкуренты уже давно предлагают клиентам планировать их расходы на следующий месяц, с учетом доходов и расходов за предыдущие...все что можете предложить вы - посмотреть баланс, пополнить счет телефона и перевести деньги на другой счет...
БИН - Банк инноваций, а об инновациях, как показывает практика, в этом банке не слышали. Президенты банка заявляют о вкладах в науку, в исследования, но пока вы не можете настроить работу собственного колл-центра, ни о каких исследованиях не может быть и речи. Спасибо всем за внимание!
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4
arkasha123 • бывший сотрудник
06.04.2016 22:59
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1) Если вы действительно пытаетесь построить свою карьеру - это место не для вас!
//// Какой наивный человек будет мечтать построить карьеру в колл-центре? Не, ну можно еще в клининге карьеру построить - лет через 15 стать руководителем группы дворников , смысл тот же.
2) Если вы студент, то можете забыть о работе в этом банке! Обещают комфортное совмещение с учебой, при этом при первой же сессии встает выбор - работа или увольнение
///// В абсолютно любом коммерческом банке так, коммерческий банк - не благотворительная организация.
3) Премию сделать вполне реально, но ее так же режут, в случае если вы были на больничном/отпуске и т.д. Тоесть заболел - скажи премии пока!
//// Надо заниматься спортом, здоровье укреплять, не болеть - хороший стимул банк предоставляет.
Если увольняешься и в последний месяц премия 200% - забудь о ней, тебе ее никто не выплатит, ты же уже не сотрудник банка!
//// Не видел ни одного коммерческого банка, где было бы по-другому.
4) Оптимизация программного обеспечения? Не, не слышали. Мы купим несколько бесперспективных банков, но перебои в работе не устраним! Наши клиенты будут толпами звонить и задавать одни и те же вопросы, но мы скажем, что у нас обновляется ПО!
//// А это издержки роста - в любой банковской группе такое сплошь и рядом.
5) Забота об окружающей среде! Это можно использовать в электронном виде? Нет, лучше распечатать, после чего выкинуть еще одну кипу бумаги, а что? Банк ведь платит!
///// О чем это? Наверное, только работающие в данном call-центре смогут это понять.
6) Зарплата по Казани ниже среднего, если у вас не было опыта в подобной сфере - ваш заработок на первые несколько месяцев - минимальный оклад!
///// Смотря, что имеется ввиду под "средним". В call-центр, как правило, набирают совсем "зеленых" сотрудников - под "обучение без отрыва от производства", как правило, поскольку человек с опытом вряд ли по собственному желанию пойдет на такую работу. И что же, платить всем по максимуму под будущие успехи?
7) Соцпакет - его собственно и нет! Ни полиса дмс (как во всех уважающих себя банках, где мне приходилось работать), ни скидок у партнеров (которых нет), только пониженная ставка по кредитам в этом же банке, которая к слову не отличается от ставок зарплатных клиентов.
smile8) Коллектив - замечательные люди, которые всегда поддержат в трудной ситуации! Единственный + работы в этом банке.
///// Сейчас соцпакетов мало где осталось, даже "во всех уважающих себя банках", - экономия в кризис.
9) Руководство.
//// Это даже уже не смешно. Как правило, от подобных обиженных бывших сотрудников ничего иного, чем то, что руководство - дебилы, услышать нельзя, это понятно.
10) Процесс обучения. Из группы в 15 человек, в которой проходило мое обучение осталось 6 человек. И это те, кто дошел до экзамена! Остальные просто не смогли терпеть историй кудрявой пухленькой девушки о ее проблемах в личной жизни с парнями!
//// Скорее, остальные просто изначально не поняли - на какую работу попали, а также забыли о том, что в подобных организациях деньги зарабатываются тяжелым трудом, а не платятся за красивые глаза.
1) //// Какой наивный человек будет мечтать построить карьеру в колл-центре? Не, ну можно еще в клининге карьеру построить - лет через 15 стать руководителем группы дворников smile:D , смысл тот же.
- И что в этом такого? Или все мечтать должны под вас?) Многим нравится общение с клиентами и выбирают такое направление. Сравнение глупое. Можно через год/два стать руководителем группы.
2) ///// В абсолютно любом коммерческом банке так, коммерческий банк - не благотворительная организация. smile:o
- Нет далеко не в любом банке так обстоят дела со студентами. Да и ТК никто не отменял.
3) //// Надо заниматься спортом, здоровье укреплять, не болеть - хороший стимул банк предоставляет
- Автор явно оценит юморок))
//// Не видел ни одного коммерческого банка, где было бы по-другому.
- Значит вы видели очень малое количество банков. Я работал в 7 крупнейших и ни разу не лишался премии при увольнении.
7)
///// Сейчас соцпакетов мало где осталось, даже "во всех уважающих себя банках", - экономия в кризис.
- Опять не соглашусь, проще сказать, где их не осталось, чем осталось. Крупные банки предоставляют ДМС, фитнес, скидки от партнеров и различную мат. помощь.
9) Руководство.
//// Это даже уже не смешно. Как правило, от подобных обиженных бывших сотрудников ничего иного услышать нельзя, это понятно. smile:D
- Как правило все держится на рядовых сотрудников, поэтому ничего удивительного.
Изменено:
1. ///Можно через год/два стать руководителем группы.
Групп на всех "молодых амбициозных" не хватит
3. Премия, в отличии от оклада, выплачивается за достижение некоего результата. Если человек не работал (по любым причинам), то и результата он не мог достичь в принципе. Хорошо это или плохо - вопрос обсуждаемый (по мне, так не очень), но факт остается фактом.
///Я работал в 7 крупнейших и ни разу не лишался премии при увольнении. -
В 7 банках в колл-центрах и прочих фронт-офисах? Речь идет именно о низовом звене, и эти бедолаги обычно при увольнении премий лишаются. Вот это точно нехорошо, но, увы, общепринятая практика. Можно далеко не ходить, а почитать их "крики души" на этом же форуме.
9. А вот тут 50/50. Могут быть как неадекватные руководители, так и такие же сотрудники. И каждый искренне считает противоположную сторону минимум идиотами. Разбираться кто там прав, а кто нет, дело неблагодарное.