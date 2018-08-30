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Банк обманывает соискателей не голосовал
Как и писали ранее Банк обманывает соискателей, на собеседовании предлагают оформится либо в штат либо внештатным сотрудником, на первом дне обучения выясняется, что всех оформляют во внештат, так как в банке штат занят! Вопрос к руководству банка "зачем вообще тогда набирать сотрудников?!" Грубо говоря, я разочаровалась в Русфинансе, хотя считала его одним из лучших! Не советую идти в этот банк, так как на первых этапах уже обман, не представляю, что у них творится далее...
Beponuka • несостоявшийся сотрудник
07.04.2016 10:13
Ответ банка:
Добрый день, Beponuka.

Благодарим Вас за отзыв о работе наших сотрудников.
Мнение соискателей является для нас важным и помогает нам улучшать качество нашей работы.
В нашей компании есть разные варианты сотрудничества: заключение договора возмездного оказания услуг или трудового договора.
Во время собеседования мы предоставляем данную информацию кандидатам.
Мы учтем Ваши замечания в нашей дальнейшей работе с соискателями и сделаем все возможное, чтобы информация о сотрудничестве предоставлялась своевременно и открыто.
Мы приносим искренние извинения и надеемся, что сможем вернуть Ваше доверие к нам.

С уважением,
ООО «Русфинанс Банк»
1 комментарий
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Beponuka
Автор отзыва
07.04.2016 12:07
Добрый день! Проходила собеседование на позицию "кредитный консультант" в Москве ( М. Курская) у Чекушина А. После прохождения собеседования, по прохождению целого дня обучения было выяснено, что в штат не оформляют! И то, выяснено это было своими силами, никто из сотрудников честно не сказал, что в штат не оформляют, после разговора со своим АДминистратором выяснилось, что места в штате нет, и обещанного графика 2/2 тоже)(ну это было уже понятно, что банк просто набирает всех путём обмана во внештат) и мне пожелали "удачи" в поиске работы. Удивительно, что в целом банке не было возможности штатного оформления, скорее отсутствовало желание( ведь я была согласна на любую точку, даже дальше от дома)собственно в чем вы собираетесь уже не впервые разбираться, через отзыв здесь ссылаются на этот обман!!!!что ещё раз подтверждает что Банк ничего не предпринимает и не разбирается со своими сотрудниками!!!!

Изменено: Beponuka - 07.04.2016 13:02
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