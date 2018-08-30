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|Банк обманывает соискателей
|не голосовал
|Как и писали ранее Банк обманывает соискателей, на собеседовании предлагают оформится либо в штат либо внештатным сотрудником, на первом дне обучения выясняется, что всех оформляют во внештат, так как в банке штат занят! Вопрос к руководству банка "зачем вообще тогда набирать сотрудников?!" Грубо говоря, я разочаровалась в Русфинансе, хотя считала его одним из лучших! Не советую идти в этот банк, так как на первых этапах уже обман, не представляю, что у них творится далее...
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Beponuka • несостоявшийся сотрудник
07.04.2016 10:13
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Ответ банка:
Добрый день, Beponuka.
Благодарим Вас за отзыв о работе наших сотрудников.
Мнение соискателей является для нас важным и помогает нам улучшать качество нашей работы.
В нашей компании есть разные варианты сотрудничества: заключение договора возмездного оказания услуг или трудового договора.
Во время собеседования мы предоставляем данную информацию кандидатам.
Мы учтем Ваши замечания в нашей дальнейшей работе с соискателями и сделаем все возможное, чтобы информация о сотрудничестве предоставлялась своевременно и открыто.
Мы приносим искренние извинения и надеемся, что сможем вернуть Ваше доверие к нам.
С уважением,
ООО «Русфинанс Банк»
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