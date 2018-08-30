Ответ банка: Добрый день, Beponuka.



Благодарим Вас за отзыв о работе наших сотрудников.

Мнение соискателей является для нас важным и помогает нам улучшать качество нашей работы.

В нашей компании есть разные варианты сотрудничества: заключение договора возмездного оказания услуг или трудового договора.

Во время собеседования мы предоставляем данную информацию кандидатам.

Мы учтем Ваши замечания в нашей дальнейшей работе с соискателями и сделаем все возможное, чтобы информация о сотрудничестве предоставлялась своевременно и открыто.

Мы приносим искренние извинения и надеемся, что сможем вернуть Ваше доверие к нам.



С уважением,

ООО «Русфинанс Банк»