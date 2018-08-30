Сбербанк – это очень очень большая организация, я слышала, что у нас работает больше 300 тысяч человек. Поэтому один мой отзыв не будет говорить за весь банк, но я скажу за себя, этого уже будет достаточно. Да многие довольные, а некоторые нет - мнения разные, но мое положительное.



Работаю я в Сбербанке с 2012 года. Сначала после института два года работала в одном мелком банке, который сейчас развалился. Даже не знаю плакать или смеяться, потому что это мое первое место работы, но ко мне там относились как к пустому месту и слава Богу, что я оттуда ушла. Ну ладно, это все лирика. В общем спустя 4 года выяснилось, что мой переход в Сбербанк – это лучшее карьерное решение. Почему? Ну в первую очередь финансовый, вопрос, уж не буду таких очевидных вещей скрывать, я не какая-нибудь 15-летняя особа, у меня ребенок, меня деньги интересуют и карьера. А здесь и зарплата, и премии, и социальный пакет, все в полном объёме. Вообще, когда я рассказывала ещё в прошлом году, что нам квартальную премию заплатили мои друзья только смотрели исподлобья, оказывается по нынешним временам премия – редкость. Больше об этом не рассказываю. Ну да ладно.



Еще мне нравится, что у сбербанка есть компании-партнеры, 88 штук, кстати, в которых нам, сотрудникам, положены скидки. Ну знаете, есть такая функция «Сбербанк Спасибо» для клиентов, вот для сотрудников то же самое, только скидки еще больше. Вообще для сотрудников банком кое-что делается. Много с сотрудников и спрашивается, конечно, но нельзя не сказать и о хорошем. Вот, например, есть внутренняя компьютерная сеть, где можно узнавать новости, как раз там вот пишут по поводу всяких скидок и т.п.



Ладно, закругляюсь. Вывод такой: в Сбербанке работать не так уж просто, но оно того стоит. Финансовые условия, как в количественном отношении (размер зарплат, премий), так и в отношении стабильности. Мне, например, за 4 года ни разу зарплату не задержали.