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|Благодарность наставнику!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу выразить благодарность наставнику К. Ивану. Высококвалифицированный специалист, доступно объясняет, внимательно выслушивает, легок в общении, в рабочее время всегда был готов ответить на доп. вопросы, оказывает посильную поддержку и он - улыбается! Добрый, замечательный, чуткий, внимательный, приятный человек! Дарит хорошее настроение и заряд позитива! Прекрасно разбирается в делах рабочего процесса, рассказывал в деталях, подробно, нет вопросов, на который бы он не знал ответа, по учебному процессу! Объяснения и инструкции предоставлялись на доступном, для новичка, языке! Было легко и приятно обучаться! Спасибо, Иван!
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Mylene.lana • сотрудник
07.04.2016 13:06
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Ответ банка:
Здравствуйте, Светлана!
Нам приятно, что Вы отметили профессиональные и личностные качества нашего наставника.
Желаем Вам продуктивно использовать полученные знания в работе с клиентами.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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