Хочу выразить благодарность наставнику К. Ивану. Высококвалифицированный специалист, доступно объясняет, внимательно выслушивает, легок в общении, в рабочее время всегда был готов ответить на доп. вопросы, оказывает посильную поддержку и он - улыбается! Добрый, замечательный, чуткий, внимательный, приятный человек! Дарит хорошее настроение и заряд позитива! Прекрасно разбирается в делах рабочего процесса, рассказывал в деталях, подробно, нет вопросов, на который бы он не знал ответа, по учебному процессу! Объяснения и инструкции предоставлялись на доступном, для новичка, языке! Было легко и приятно обучаться! Спасибо, Иван!