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|Работу я тут не нашла...
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Я уже писала в разделе вопросов и ответов в данный банк, но поскольку несмотря на наличие официального ответа, дальше продолжался тот же маразм, я поняла, что меня просто... эммм... троллят.
Я оставляла отклик на вакансию на сайте «Тинькофф» дважды. Первый раз я подала заявку на вакансию специалиста по работе с входящими звонками (точно не помню как звучит должность, смотреть на сайте не хочу). Я почему-то была убеждена, что эта вакансия удаленная.
В течение суток мне пришел ответ о том, что эта вакансия только для Москвы, и
На данный момент мы готовы предложить Вам 2 вакансии с удаленным характером работы (возможно работать на дому) – Отдел Продаж и Отдел Взыскания. Какую из них выбрать решаете только Вы. Особенностью обеих позиций является возможность зарабатывать деньги не выходя из дома.
Предложение интересно? Смело заполняйте анкету на сайте: https://www.tinkoff.ru/freelance/ .
Если вы заметили, то ссылка тут только одна. На вакансию в отдел продаж. В то время, как меня заинтересовал отдел взыскания, т.к. продажником я себя не вижу. Поэтому я нашла вакансию, которая по смыслу соответствовала той, в которой я заинтересована, в комментарии кратко описала ситуацию про то, что мне нужно. Опять прикрепила свое резюме... И тишина...
Через полторы недели, когда я уже и сюда написала и написала на почту, которую мне любезно предоставили в официальном ответе, мне сегодня пришло на почту (я когда увидела от кого письмо, уже подумала, что отказ в сотрудничестве):
Вы откликались на вакансию .
Мы благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему Банку. Хотим сообщить, что набор на данную вакансию временно приостановлен.
Как только он возобновится, мы свяжемся с вами.
На данный момент мы готовы предложить Вам 2 вакансии с удаленным характером работы (возможно работать на дому) – Отдел Продаж и Отдел Взыскания. Какую из них выбрать решаете только Вы. Особенностью обеих позиций является возможность зарабатывать деньги не выходя из дома.
Предложение интересно? Смело заполняйте анкету на сайте: https://www.tinkoff.ru/freelance/
Будем рады видеть Вас в рядах нашего дружного коллектива!
Отдел подбора персонала
Короче, мне пришло то же самое. Я воспринимаю это как... навязывание определенной работы, которой я заниматься не хочу. Ни слова про то, на какую же вакансию я оставила отклик, ни ссылки на вакансию отдела взыскания...
Я понимаю, что это шаблон, но.... наверное, стоит включать мозги даже когда все делаете по шаблону. Хотя, я уверена, что все сделано вполне сознательно - нужны именно продажники. Пугают меня такие манипуляции в самом начале трудового пути.
Спасибо за этот опыт, банк ТКС!
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0
Afana • несостоявшийся сотрудник
07.04.2016 15:50
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Ответ банка:
Добрый день, Алена!
В ссылке на курс, которую Вам предоставили, была возможность выбрать интересующую Вас вакансию.
Сотрудники банка уже связались с Вами для помощи в решении данного вопроса.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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Изменено:
Представьте, что вы - работодатель и заявляете о вакансии бухгалтера, но когда люди присылают вам свое резюме, упорно пытаетесь их «направить» на работу...пусть будет кадровика. Вроде тоже с бумажками, но суть работы совсем в другом. Варианта развития событий три, но это уже флуд. В любом случае, в уважающей себя организации, так не поступают.
И для меня разница между отделом продаж и взыскания громадна. Возможно, для вас это не так очевидно, но для меня это так.
Изменено:
При собеседовании в Тинькофф на взыски, это стандартная игра))
А что-то полезное, конструктивное, Вы делать умеете? На кого учились?
А вы сами-то чьих будете?
Попробуйте полицию! Думаю Вам понравится