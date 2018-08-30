Я уже писала в разделе вопросов и ответов в данный банк, но поскольку несмотря на наличие официального ответа, дальше продолжался тот же маразм, я поняла, что меня просто... эммм... троллят.



Я оставляла отклик на вакансию на сайте «Тинькофф» дважды. Первый раз я подала заявку на вакансию специалиста по работе с входящими звонками (точно не помню как звучит должность, смотреть на сайте не хочу). Я почему-то была убеждена, что эта вакансия удаленная.



В течение суток мне пришел ответ о том, что эта вакансия только для Москвы, и

На данный момент мы готовы предложить Вам 2 вакансии с удаленным характером работы (возможно работать на дому) – Отдел Продаж и Отдел Взыскания. Какую из них выбрать решаете только Вы. Особенностью обеих позиций является возможность зарабатывать деньги не выходя из дома.

Предложение интересно? Смело заполняйте анкету на сайте: https://www.tinkoff.ru/freelance/ .



Если вы заметили, то ссылка тут только одна. На вакансию в отдел продаж. В то время, как меня заинтересовал отдел взыскания, т.к. продажником я себя не вижу. Поэтому я нашла вакансию, которая по смыслу соответствовала той, в которой я заинтересована, в комментарии кратко описала ситуацию про то, что мне нужно. Опять прикрепила свое резюме... И тишина...



Через полторы недели, когда я уже и сюда написала и написала на почту, которую мне любезно предоставили в официальном ответе, мне сегодня пришло на почту (я когда увидела от кого письмо, уже подумала, что отказ в сотрудничестве):



Вы откликались на вакансию .

Мы благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему Банку. Хотим сообщить, что набор на данную вакансию временно приостановлен.

Как только он возобновится, мы свяжемся с вами.

На данный момент мы готовы предложить Вам 2 вакансии с удаленным характером работы (возможно работать на дому) – Отдел Продаж и Отдел Взыскания. Какую из них выбрать решаете только Вы. Особенностью обеих позиций является возможность зарабатывать деньги не выходя из дома.

Предложение интересно? Смело заполняйте анкету на сайте: https://www.tinkoff.ru/freelance/



Будем рады видеть Вас в рядах нашего дружного коллектива!

Отдел подбора персонала



Короче, мне пришло то же самое. Я воспринимаю это как... навязывание определенной работы, которой я заниматься не хочу. Ни слова про то, на какую же вакансию я оставила отклик, ни ссылки на вакансию отдела взыскания...



Я понимаю, что это шаблон, но.... наверное, стоит включать мозги даже когда все делаете по шаблону. Хотя, я уверена, что все сделано вполне сознательно - нужны именно продажники. Пугают меня такие манипуляции в самом начале трудового пути.



Спасибо за этот опыт, банк ТКС!