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|Нет решения по кандидатуре
|не голосовал
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Добрый день!
Прошу сориентировать меня в следующем вопросе. 31 марта я оставил отклик на вакансию "Специалист по работе с просроченной задолженностью" и успешно прошел этап теоретической подготовки. После прохождения электронного тестирования в субботу 2 апреля прошел практический экзамен с наставником, наставник дала мне рекомендации относительно прошедшей практики и сообщила, что решение по моей кандидатуре будет сообщено в течение трех календарных дней. Прошла почти неделя. Уточните, пожалуйста, какое решение принял Банк?
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Ren4ik1988 • несостоявшийся сотрудник
07.04.2016 18:50
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Ответ банка:
Добрый день, Ренат.
Мы уже отправили новые учетные данные на Вашу электронную почту.
Примите наши извинения за задержку в ответе.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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