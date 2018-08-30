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Нет решения по кандидатуре не голосовал
Добрый день!
Прошу сориентировать меня в следующем вопросе. 31 марта я оставил отклик на вакансию "Специалист по работе с просроченной задолженностью" и успешно прошел этап теоретической подготовки. После прохождения электронного тестирования в субботу 2 апреля прошел практический экзамен с наставником, наставник дала мне рекомендации относительно прошедшей практики и сообщила, что решение по моей кандидатуре будет сообщено в течение трех календарных дней. Прошла почти неделя. Уточните, пожалуйста, какое решение принял Банк?
Ren4ik1988 • несостоявшийся сотрудник
07.04.2016 18:50
Ответ банка:
Добрый день, Ренат.
Мы уже отправили новые учетные данные на Вашу электронную почту.
Примите наши извинения за задержку в ответе.

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
1 комментарий
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livan777
07.04.2016 19:48
Если не позвонили, значит не нужны.
Или вам так необходимо, чтобы написали шаблонный отказ? smile:)
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