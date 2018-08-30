Добрый день!

Прошу сориентировать меня в следующем вопросе. 31 марта я оставил отклик на вакансию "Специалист по работе с просроченной задолженностью" и успешно прошел этап теоретической подготовки. После прохождения электронного тестирования в субботу 2 апреля прошел практический экзамен с наставником, наставник дала мне рекомендации относительно прошедшей практики и сообщила, что решение по моей кандидатуре будет сообщено в течение трех календарных дней. Прошла почти неделя. Уточните, пожалуйста, какое решение принял Банк?