Добрый день. Работала в Совкомбанке 1,5 года, затем ушла в декрет. Сейчас мой декрет подходит к завершению и я собралась выйти на работу. Мне всегда нравилось здесь работать. Хорошая зарплата, никогда не жаловалась, всегда была всем довольна. Многие здесь жалуются, что вот слишком высокие планы, но я придерживаюсь мнения, что не потопаешь, не полопаешь и хорошо там, где нас нет. Но после того как я сьездила к руководителю, мое мнение немного изменилось.



Приехала я в начале марта и решила просто сообщить о том, что я выхожу на работу, на что он мне ответил, что брать меня назад не хочет, что временный работник его устраивает и боится, что я не смогу и уволюсь и он потеряет временного сотрудника и меня, на что я ответила, что все смогу и уходить никуда не хочу, мне здесь нравится. Он мне предложил работать 2 через два, я согласилась и вот уже целый месяц жду пока он меня возьмет на работу. Каждую неделю звоню, но он отвечает, что нет решения.



Как же так получается, то есть руководитель может легко нарушить ТК РФ . Затем мне понадобилась справка о том, что я нахожусь в декрете и получаю пособие в размере 50 руб. Зам начальника заказывала целый месяц ее, то она забыла, то она просто не знает как эту справку заказывать, вчера она мне сказала, что она опять что-то не то сделала и будет ее перезаказывать. Мой муж - чиновник и ему нужно сдать декларацию о доходах, он уже 3 недели как просрочил, ему могут наложить штраф в размере 50 тыс. И это все и за того что зам начальника просто забывает и не знает как заказать.



Это как? Мне хоть волком вой, в отдел кадров сейчас запрещается звонить, то есть все делается через руководителя, а руководитель просто-напросто наплевательски относится к декретникам, которых не хочет брать на работу. Что мне делать не знаю, как мне еще эту справку заказать, как выйти на работу? Полное нарушение ТК.