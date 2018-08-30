Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Почему такое отношение к декретникам?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день. Работала в Совкомбанке 1,5 года, затем ушла в декрет. Сейчас мой декрет подходит к завершению и я собралась выйти на работу. Мне всегда нравилось здесь работать. Хорошая зарплата, никогда не жаловалась, всегда была всем довольна. Многие здесь жалуются, что вот слишком высокие планы, но я придерживаюсь мнения, что не потопаешь, не полопаешь и хорошо там, где нас нет. Но после того как я сьездила к руководителю, мое мнение немного изменилось.
Приехала я в начале марта и решила просто сообщить о том, что я выхожу на работу, на что он мне ответил, что брать меня назад не хочет, что временный работник его устраивает и боится, что я не смогу и уволюсь и он потеряет временного сотрудника и меня, на что я ответила, что все смогу и уходить никуда не хочу, мне здесь нравится. Он мне предложил работать 2 через два, я согласилась и вот уже целый месяц жду пока он меня возьмет на работу. Каждую неделю звоню, но он отвечает, что нет решения.
Как же так получается, то есть руководитель может легко нарушить ТК РФ . Затем мне понадобилась справка о том, что я нахожусь в декрете и получаю пособие в размере 50 руб. Зам начальника заказывала целый месяц ее, то она забыла, то она просто не знает как эту справку заказывать, вчера она мне сказала, что она опять что-то не то сделала и будет ее перезаказывать. Мой муж - чиновник и ему нужно сдать декларацию о доходах, он уже 3 недели как просрочил, ему могут наложить штраф в размере 50 тыс. И это все и за того что зам начальника просто забывает и не знает как заказать.
Это как? Мне хоть волком вой, в отдел кадров сейчас запрещается звонить, то есть все делается через руководителя, а руководитель просто-напросто наплевательски относится к декретникам, которых не хочет брать на работу. Что мне делать не знаю, как мне еще эту справку заказать, как выйти на работу? Полное нарушение ТК.
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rbcf19 • сотрудник
09.04.2016 13:22
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Ответ банка:
Добрый день!
Справка Вам была предоставлена в регламентированный срок, от даты предоставления Вашего корректного запроса. По вопросу трудоустройства, хотелось бы отметить, что Банк не отказывал Вам в трудоустройстве, а в течение всего времени готовил Вам рабочее место.
Желаем Вам быстро влиться в работу и выполнять все показатели!
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.
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напишите мне пож. в личку, как Вас зовут, кто Ваш руководитель и о каком подразделении идет речь
Изменено:
Справка Вам была предоставлена в регламентированный срок, от даты предоставления Вашего корректного запроса.
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.
То есть сотрудник зависел от того, когда его начальник подаст корректный запрос.
В этом была претензия, в этом же ответ банка.
При этом Илюхина Екатерина везде указывает -
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.
Да с какого перепугу появляется это звено? Есть взаимоотношения работника с организацией, для чего существуют специальные подразделения - кадры, бухгалтерия. Там есть журналы учета заявлений работников.
А Совкому все равно? И он всенародно на форуме заявляет, что ограничивает права работника, навязывая ему способ взаимодействия с участием посредников?
Изменено: