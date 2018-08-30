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Почему такое отношение к декретникам? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. Работала в Совкомбанке 1,5 года, затем ушла в декрет. Сейчас мой декрет подходит к завершению и я собралась выйти на работу. Мне всегда нравилось здесь работать. Хорошая зарплата, никогда не жаловалась, всегда была всем довольна. Многие здесь жалуются, что вот слишком высокие планы, но я придерживаюсь мнения, что не потопаешь, не полопаешь и хорошо там, где нас нет. Но после того как я сьездила к руководителю, мое мнение немного изменилось.

Приехала я в начале марта и решила просто сообщить о том, что я выхожу на работу, на что он мне ответил, что брать меня назад не хочет, что временный работник его устраивает и боится, что я не смогу и уволюсь и он потеряет временного сотрудника и меня, на что я ответила, что все смогу и уходить никуда не хочу, мне здесь нравится. Он мне предложил работать 2 через два, я согласилась и вот уже целый месяц жду пока он меня возьмет на работу. Каждую неделю звоню, но он отвечает, что нет решения.

Как же так получается, то есть руководитель может легко нарушить ТК РФ . Затем мне понадобилась справка о том, что я нахожусь в декрете и получаю пособие в размере 50 руб. Зам начальника заказывала целый месяц ее, то она забыла, то она просто не знает как эту справку заказывать, вчера она мне сказала, что она опять что-то не то сделала и будет ее перезаказывать. Мой муж - чиновник и ему нужно сдать декларацию о доходах, он уже 3 недели как просрочил, ему могут наложить штраф в размере 50 тыс. И это все и за того что зам начальника просто забывает и не знает как заказать.

Это как? Мне хоть волком вой, в отдел кадров сейчас запрещается звонить, то есть все делается через руководителя, а руководитель просто-напросто наплевательски относится к декретникам, которых не хочет брать на работу. Что мне делать не знаю, как мне еще эту справку заказать, как выйти на работу? Полное нарушение ТК.
rbcf19 • сотрудник
09.04.2016 13:22
Ответ банка:
Добрый день!
Справка Вам была предоставлена в регламентированный срок, от даты предоставления Вашего корректного запроса. По вопросу трудоустройства, хотелось бы отметить, что Банк не отказывал Вам в трудоустройстве, а в течение всего времени готовил Вам рабочее место.
Желаем Вам быстро влиться в работу и выполнять все показатели!

С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.
9 комментариев
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Андрей Дмитриевич Спиваков
Представитель банка
09.04.2016 14:03
Добрый день!
напишите мне пож. в личку, как Вас зовут, кто Ваш руководитель и о каком подразделении идет речь
E.s.
12.04.2016 18:31
На работу не выходите. Увольняйтесь. Ищите другую. Лесть меня все устраивает и не потопаешь смешна и наивна. Это ком.оргранизация, выйдите Вас все равно уволят. Тем более что новый сотрудник начальство устраивает.
rbcf19
Автор отзыва
13.04.2016 14:17
Мне интересно если ком организация,то им законы не писаны? Если не возьмут напишу заявление в прокуратуру.
E.s.
13.04.2016 17:01
Ну напишите, в лучшем случае, хотя не понять для кого оштрафуют банк. Вас тогда 1000% выживут, и ещё отзыв дадут вслед что скандальный сотрудник. И про Банки да и не только вообще забудите. Такие скандалисты никому не нужны. Не будьте наивны. Вы где живете? Не ругайтесь, и найдите другую работу. Банк не бюджет, он на прибыль работает, ему Ваша личная жизнь, беременность и прочее вообще поравну, если сотрудник нужен оставят, нет уводят.

Изменено: E.s. - 13.04.2016 17:09
rbcf19
Автор отзыва
14.04.2016 09:58
Ну да конечно вы правы. Обидно просто что так поступают,есть законы,но они никому не нужны. Скандалить действительно не вариант,уже устала от этого всего. Будь уже что будет. Не хотят не надо
E.s.
16.04.2016 07:18
Конечно обидно. Забейте, найдёте работу лучше. Нервы дороже. Зачем работать там где не ценят? Ещё и рады будете, что ушли.
rbcf19
Автор отзыва
17.04.2016 20:04
Все решилось!И в лучшую сторону!Ура я очень рада,скоро выхожу на работу. Возможно я была не права или по жизни паникую раньше времени. У людей на самом деле очень много работы и они не могут только лишь заниматься мной одной. Я до последнего надеялась что мое мнение о банке в котором я работаю не ошибочно!Очень рада снова приступить к работе!
E.s.
18.04.2016 15:12
Ну и хорошо.
IvanJim
24.06.2016 12:31
Цитата
Добрый день!
Справка Вам была предоставлена в регламентированный срок, от даты предоставления Вашего корректного запроса.
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.

То есть сотрудник зависел от того, когда его начальник подаст корректный запрос.
В этом была претензия, в этом же ответ банка.
При этом Илюхина Екатерина везде указывает -

Цитата
Справки заказывает бывший руководитель, забрать также их можно у него.
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения Клиентов.


Да с какого перепугу появляется это звено? Есть взаимоотношения работника с организацией, для чего существуют специальные подразделения - кадры, бухгалтерия. Там есть журналы учета заявлений работников.
А Совкому все равно? И он всенародно на форуме заявляет, что ограничивает права работника, навязывая ему способ взаимодействия с участием посредников?

Изменено: IvanJim - 24.06.2016 12:32
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