Всем доброго дня!

А я вот хотела бы поделиться историей из жизни, которая произошла со мной буквально месяц назад. Я проработала в СБ практически 3 года. Я рано добилась повышения, работала уже не просто как специалист, а как наставник, и разные главные специалисты, руководители, приглашали наставником в свои группы, и отдел обучения приглашал, для того, чтобы проводить лекции сотрудникам, но мне пришлось, к сожалению, уйти. Дело в том, что в моей жизни появился молодой человек, который, к моему сожалению, а может и к счастью, живет в СПБ. Конечно же он пригласил к себе, я не смогла отказать, и вот, я пишу заявление на увольнение, приношу его к начальнику сектора, а она (чтобы меня сейчас все поняли, речь идет о Контактном Центре) откладывает мое заявление, и говорит, что не пустит, что нужно искать возможности перевода. Я не стану вдаваться в подробности и рассказывать всю историю, факт в том, что с переводом не получилось, это даже не один ТБ, и мне пришлось-таки уйти. Конечно, со скрипом в сердце, потому что я понимала, что это нужно искать новую работу, и прочее-прочее, я думаю, меня все поняли. К тому же, сложно уходить из организации, в которой тебя ценят, и сами не хотят отпускать.



Так вот, день увольнения подошел, а выплат нет. И на следующий день, выплат тоже не было, хотя был день зар. платы. Конечно, у меня была паника, я уезжаю в другой город, к тому же мне не совсем нравится, когда меня хотят лишить моего вознаграждения за честный, и достаточно продуктивный труд. Так вот, я позвонила в отдел кадров, задала вопрос почему так? И вуаля! мой вопрос был решен в течение 30 минут (может чуть больше, уже точно не помню) Все выплаты пришли, и я со спокойной душой уехала!



Мораль товарищи: чтобы не писать большие и нудные (уж простите) отзывы о работе в той, или иной организации, чтобы не страдать (а большинство отзывов имеют именно страдальческий характер), чтобы наслаждаться своей работой, и уж тем более иметь хорошие отношения с руководством (а как бы вы сейчас не ругались, что все равны, вы не можете признать того, что все в нашей стране, да и в любой другой, строится на отношениях между людьми, и только нам решать, какими они будут, положительными, или отрицательными), нужно самому стремиться профессионально развиваться, и становится ценным сотрудником!

Всем мира и любви!