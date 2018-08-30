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Благодарность руководителям! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хотелось бы выразить огромную благодарность руководителю группы адаптации Владимиру К. за его внимание к новичкам. Именно его мотивация позволила мне поверить в себя и добиться неплохих результатов. Думала, что таких терпеливых и доброжелательных руководителей больше не встречу. При переводе в боевую рабочую группу была приятно удивлена приветливостью и позитивным настроем РГ группы Натальи К. Первое время она одна вела нас - без помощника, т.е. ЗРГ группы не было. Коллектив образовался новый и Наталья одна всех вдохновляла на работу и успех. Затем Ш. Милана стала нашим ЗРГ. Альянс их работы отражается на настроении всех сотрудников. Судите сами - в рабочий чат можно задать любой вопрос и моментально получить ответ. Это очень важно. Так же любой из коллег охотно отвечает на вопросы и помогает тем, кто испытывает трудности в работе. В группе царит дружелюбная атмосфера, что стимулирует всех на успех. Спасибо руководителям и коллективу! сектор 3 . группа 3
Инна Федосеева • сотрудник
09.04.2016 22:42
Ответ банка:
Здравствуйте, Инна.
Мы рады, что общение с руководителями групп вдохновляет Вас и позволяет поверить в себя.
Так и должно быть!
Желаем Вам и группе не терять боевого настроя и двигаться только вперед!

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
2 комментария
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superzub
15.04.2016 15:57
У Вас там секта, что ли ? smile:D
стимулирует всех на успех.
всех вдохновляла на работу и успех
Вурдалак
24.04.2016 21:53
superzub, так ведь розничный банк - это финансовый аналог Макдоналдса, то есть по-любому секта smile:magic: .

Изменено: Вурдалак - 26.04.2016 10:35
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