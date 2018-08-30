Хотелось бы выразить огромную благодарность руководителю группы адаптации Владимиру К. за его внимание к новичкам. Именно его мотивация позволила мне поверить в себя и добиться неплохих результатов. Думала, что таких терпеливых и доброжелательных руководителей больше не встречу. При переводе в боевую рабочую группу была приятно удивлена приветливостью и позитивным настроем РГ группы Натальи К. Первое время она одна вела нас - без помощника, т.е. ЗРГ группы не было. Коллектив образовался новый и Наталья одна всех вдохновляла на работу и успех. Затем Ш. Милана стала нашим ЗРГ. Альянс их работы отражается на настроении всех сотрудников. Судите сами - в рабочий чат можно задать любой вопрос и моментально получить ответ. Это очень важно. Так же любой из коллег охотно отвечает на вопросы и помогает тем, кто испытывает трудности в работе. В группе царит дружелюбная атмосфера, что стимулирует всех на успех. Спасибо руководителям и коллективу! сектор 3 . группа 3