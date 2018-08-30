Устроилась в банк недавно, идет испытательный срок, но прошло 2 недели и я понимаю что не моё это и все, не могу выполнить план, ну нет у меня желания даже, не интересно. Подошла к руководителю, хотела написать заявление об увольнении, на что получила отказ и угрозу, что уволит по статье, если не отработаю долг, какой долг не понятно, план в 120 звонков новичкам трудно пока выполнить. Говорит выходить в свои выходные, у меня маленький ребенок, я не могу это сделать. Заявление не принимает, говорит только после отработки, это вообще правомерно?