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|Грозят уволить по статье
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|Устроилась в банк недавно, идет испытательный срок, но прошло 2 недели и я понимаю что не моё это и все, не могу выполнить план, ну нет у меня желания даже, не интересно. Подошла к руководителю, хотела написать заявление об увольнении, на что получила отказ и угрозу, что уволит по статье, если не отработаю долг, какой долг не понятно, план в 120 звонков новичкам трудно пока выполнить. Говорит выходить в свои выходные, у меня маленький ребенок, я не могу это сделать. Заявление не принимает, говорит только после отработки, это вообще правомерно?
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olenca222 • сотрудник
10.04.2016 16:39
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Ответ банка:
Ольга, добрый день!
Если ваш вопрос до сих пор не улажен, пожалуйста, обратитесь напрямую к руководителю отдела. Контакты можете взять у Вашего руководителя группы или напишите мне личное сообщение.
С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
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Если бы так просто, поступили угрозы что испортит трудовую и в дальнейшем будут проблемы с трудоустройством, даст плохие рекомендации и т.д. На испытательном сроке по ТК РФ предупредить за 3 дня до увольнения и написать заявление, ни о каких 2 неделях речи даже нет, я не хочу ругаться, хочу все мирным путем решить, жизнь длинная и возможно я еще когда - нибудь захочу связать себя с банковской деятельностью.
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