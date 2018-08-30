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Грозят уволить по статье плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Устроилась в банк недавно, идет испытательный срок, но прошло 2 недели и я понимаю что не моё это и все, не могу выполнить план, ну нет у меня желания даже, не интересно. Подошла к руководителю, хотела написать заявление об увольнении, на что получила отказ и угрозу, что уволит по статье, если не отработаю долг, какой долг не понятно, план в 120 звонков новичкам трудно пока выполнить. Говорит выходить в свои выходные, у меня маленький ребенок, я не могу это сделать. Заявление не принимает, говорит только после отработки, это вообще правомерно?
olenca222 • сотрудник
10.04.2016 16:39
Ответ банка:
Ольга, добрый день!
Если ваш вопрос до сих пор не улажен, пожалуйста, обратитесь напрямую к руководителю отдела. Контакты можете взять у Вашего руководителя группы или напишите мне личное сообщение.

С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
6 комментариев
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Tonikkate
10.04.2016 19:05
Сюжет мультфильма «Неуловимый Фунтик» — история доброго поросеночка по имени Фунтик, что сбежал от своей злой хозяйки госпожи Беладонны, потому что больше не мог обманывать детей. Но хозяйка не собирается отказываться от приносящего прибыль поросенка и все силы бросает на его поимку….
MAN2009
10.04.2016 21:32
Пишите заявление, через 2 недели забираете трудовую и все.
Андрей Дмитриевич Спиваков
Представитель банка
10.04.2016 21:59
Добрый вечер, Ольга!

Напишите мне пож. в личку Ваши контакты - завтра разберемся

olenca222
Автор отзыва
11.04.2016 07:30

Если бы так просто, поступили угрозы что испортит трудовую и в дальнейшем будут проблемы с трудоустройством, даст плохие рекомендации и т.д. На испытательном сроке по ТК РФ предупредить за 3 дня до увольнения и написать заявление, ни о каких 2 неделях речи даже нет, я не хочу ругаться, хочу все мирным путем решить, жизнь длинная и возможно я еще когда - нибудь захочу связать себя с банковской деятельностью.
July Fox
13.04.2016 11:26
Вот хохма! Кто-то умоляет его не увольнять, кто-то умоляет дать ему уволиться... smile:D
veneraV
26.04.2016 10:00
В течение испытательного срока никто по статье Вас уволить не имеет права! Трудовая инспекция для этого существует, чтобы напоминать работодателям, что крепостное право отменили более 150 лет назад. Позвоните или сходите туда со своим заявлением, вот у Банка проверок-то будет))) smile:D

Изменено: veneraV - 26.04.2016 10:01
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