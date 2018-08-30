Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Бинбанк кредитные карты
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день! Я являюсь сотрудником Бинбанк кредитные карты. В офисе, в котором я работаю, прошла интеграция Бинбанк кредитные карты в Бинбанк. Всех сотрудников офиса уволили из Бинбанк кредитные карты и оформлены в Бинбанк. Меня оставили работать в Бинбанк кредитные карты, т.к. я забеременела и скоро уйду в декрет.
Прошу ответить на вопросы:
1. Что в дальнейшем будет с Бинбанк кредитные карты (реорганизация или ликвидация)?
2. Когда окончательно закроется Бинбанк кредитные карты?
3. Что будет с декретными выплатами?
|
0
arzumanyan1990 • сотрудник
11.04.2016 11:12
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.