Добрый день! Я являюсь сотрудником Бинбанк кредитные карты. В офисе, в котором я работаю, прошла интеграция Бинбанк кредитные карты в Бинбанк. Всех сотрудников офиса уволили из Бинбанк кредитные карты и оформлены в Бинбанк. Меня оставили работать в Бинбанк кредитные карты, т.к. я забеременела и скоро уйду в декрет.



Прошу ответить на вопросы:

1. Что в дальнейшем будет с Бинбанк кредитные карты (реорганизация или ликвидация)?

2. Когда окончательно закроется Бинбанк кредитные карты?

3. Что будет с декретными выплатами?